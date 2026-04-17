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Persecución, tiros y choque en vivo en A24: así detuvieron a dos sospechosos

Una persecución policial con disparos y un violento choque quedó registrada en vivo durante un móvil televisivo, donde dos sospechosos fueron detenidos tras intentar escapar en un auto con patente duplicada.

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Persecución, tiros y choque en vivo en A24. 
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Todo comenzó cuando efectivos policiales detectaron un auto con patente duplicada que no acató la orden de detenerse. Según explicó uno de los oficiales que participó del operativo, el vehículo era seguido por estar presuntamente vinculado a un robo.

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A partir de ese momento, se desató una intensa persecución por las calles de San Martín. En plena transmisión en vivo, el equipo periodístico de A24 captó el momento en que se escucharon al menos cinco disparos, lo que generó escenas de máxima tensión tanto en el lugar como en la audiencia.

En medio del operativo, uno de los policías tomó una decisión extrema: arrojó su moto para intentar frenar el avance del auto en fuga. La maniobra no logró detener a los sospechosos de inmediato, pero sí contribuyó a acorralarlos.

La persecución terminó de forma abrupta cuando el vehículo impactó violentamente contra una palmera, lo que permitió a los efectivos reducir a sus ocupantes.

Dos detenidos tras el operativo

Tras el choque, los dos sospechosos que viajaban en el auto fueron detenidos en el lugar, bajo un fuerte despliegue policial. La escena, marcada por el caos y la tensión, quedó registrada en tiempo real por las cámaras.

El contexto: una alumna apuñalado a un compañero a la salida del colegio

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La cobertura original estaba vinculada a un episodio ocurrido en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas N°4, donde una adolescente atacó a un compañero con un cúter.

El caso se conoció luego de que se viralizaran videos del momento del ataque, en el que la joven le provocó una herida en el cuello a la víctima.

En diálogo con A24, el adolescente agredido relató el vínculo que tenía con la atacante: “Habíamos empezado a salir hacía una semana o dos”, dijo, todavía conmocionado, y aseguró que nunca imaginó que la situación terminaría de esa manera.

No me lo esperaba, fue todo de sorpresa. Me agarró desprevenido”, explicó el adolescente, quien al momento de la agresión charlaba con una amiga. También señaló que la chica ya tuvo otros antecedentes violentos contra él: recordó el momento en que recibió “dos cachetazos” por una situación similar.

Visiblemente afectada, Leila cuestionó luego la respuesta del entorno de la adolescente y de la institución educativa. Según relató, el padrastro de la chica le envió un mensaje de WhatsApp con un pedido de disculpas "como si no hubiese pasado nada".

En cuanto a la escuela, la mujer afirmó que no recibió contacto alguno y sostuvo que su única intervención fue “refugiar a la chica ahí adentro sabiendo lo que hizo”, sin comunicarse con la familia para informar lo sucedido.

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