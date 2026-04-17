Persecución, tiros y choque en vivo en A24: así detuvieron a dos sospechosos

La persecución terminó de forma abrupta cuando el vehículo impactó violentamente contra una palmera, lo que permitió a los efectivos reducir a sus ocupantes.

Dos detenidos tras el operativo

Tras el choque, los dos sospechosos que viajaban en el auto fueron detenidos en el lugar, bajo un fuerte despliegue policial. La escena, marcada por el caos y la tensión, quedó registrada en tiempo real por las cámaras.

El contexto: una alumna apuñalado a un compañero a la salida del colegio

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La cobertura original estaba vinculada a un episodio ocurrido en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas N°4, donde una adolescente atacó a un compañero con un cúter.

El caso se conoció luego de que se viralizaran videos del momento del ataque, en el que la joven le provocó una herida en el cuello a la víctima.

En diálogo con A24, el adolescente agredido relató el vínculo que tenía con la atacante: “Habíamos empezado a salir hacía una semana o dos”, dijo, todavía conmocionado, y aseguró que nunca imaginó que la situación terminaría de esa manera.

“No me lo esperaba, fue todo de sorpresa. Me agarró desprevenido”, explicó el adolescente, quien al momento de la agresión charlaba con una amiga. También señaló que la chica ya tuvo otros antecedentes violentos contra él: recordó el momento en que recibió “dos cachetazos” por una situación similar.

Visiblemente afectada, Leila cuestionó luego la respuesta del entorno de la adolescente y de la institución educativa. Según relató, el padrastro de la chica le envió un mensaje de WhatsApp con un pedido de disculpas "como si no hubiese pasado nada".

En cuanto a la escuela, la mujer afirmó que no recibió contacto alguno y sostuvo que su única intervención fue “refugiar a la chica ahí adentro sabiendo lo que hizo”, sin comunicarse con la familia para informar lo sucedido.