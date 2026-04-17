El desgarrador y desafiante mensaje de la madrastra de Ángel: "Esta mamá del corazón..."

El dolor del padre y la madrastra de Ángel

Tras su arribo al Aeroparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diálogo con A24, el padre volvió a conmoverse al recordar a su hijo: “Yo lo cuidé 4 años, dos años solo y después los otros años con mi pareja. No puedo entender cómo una mamá puede matar a su hijo o puede defender a su pareja y no defender a su hijo”, indicó.

Embed

Luego, en sintonía con la publicación de Lorena en Facebook, el hombre añadió: “Nosotros somos una familia humilde y no tenemos miedo de hablar porque ya nos quitaron lo que más amábamos. Ahora hay que luchar”.

Finalmente, el padre de Ángel dejó un mensaje para que este caso marque un precedente y proteja a otros menores que atraviesan situaciones similares: “Espero que mi hijo sea el último porque creo que hay muchos chicos que están pasando lo mismo y no pueden hablar porque no los escuchan”.