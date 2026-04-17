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MUERTE Y TRISTEZA

El desgarrador y desafiante mensaje de la madrastra de Ángel: "Esta mamá del corazón..."

La mujer hizo un fuerte descargo en redes sociales en la previa a una vigilia en el Obelisco, donde se reclamará Justicia por la muerte del nene de 4 años.

Fyerte descargo de Lorena

Fyerte descargo de Lorena, la madrastra de Ángel en redes sociales por la muerte del nene de 4 años-

En medio del dolor por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia, la madrastra del nene de 4 años lanzó un fuerte mensaje en redes sociales contra la madre, la pareja y las autoridades judiciales que, a fines del año pasado, tomaron la decisión de quitarle la tenencia al padre.

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“Dos asesinos y tres entregadores de mi bebé Ángel tratan de asustarme y de correr el foco. Sepan que esta mamá de corazón no va a parar hasta que ustedes caigan”, expresó Lorena este jueves en su cuenta de Facebook, en referencia a Mariela Altamirano y a su pareja Maicol Kevin González, ambos imputados por homicidio agravado y con prisión preventiva.

"Acá no hay miedo, hay sed de justicia. Somos humildes trabajadores, pero no boludos y mucho menos corruptos. Ustedes se visten bien, andan de corbatita, pero les falta lo esencial: honestidad", agregó al referirse a las autoridades que intervinieron en la decisión de revinculación del menor con la madre biológica. Se trata del juez de Familia Pablo Pérez, la asesora de menores Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, a quienes considera responsables por haber entregado al nene contra su voluntad.

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"En Comodoro hoy mataron a mi bebé Ping, pero detrás hay muchos niños pidiendo auxilio y que no son escuchados. No voy a parar hasta que caigan", concluyó el mensaje de Lorena, en la previa del viaje que realizó este viernes junto al padre de Ángel, Luis, de cara a la vigilia que se realizará este viernes en el Obelisco, en reclamo de justicia por el fallecimiento del menor.

El dolor del padre y la madrastra de Ángel

Tras su arribo al Aeroparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diálogo con A24, el padre volvió a conmoverse al recordar a su hijo: “Yo lo cuidé 4 años, dos años solo y después los otros años con mi pareja. No puedo entender cómo una mamá puede matar a su hijo o puede defender a su pareja y no defender a su hijo”, indicó.

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Luego, en sintonía con la publicación de Lorena en Facebook, el hombre añadió: “Nosotros somos una familia humilde y no tenemos miedo de hablar porque ya nos quitaron lo que más amábamos. Ahora hay que luchar”.

Finalmente, el padre de Ángel dejó un mensaje para que este caso marque un precedente y proteja a otros menores que atraviesan situaciones similares: “Espero que mi hijo sea el último porque creo que hay muchos chicos que están pasando lo mismo y no pueden hablar porque no los escuchan”.

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