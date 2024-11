El Gobierno dice que tiene acuerdos para eliminar las PASO y usar esa plata para financiar universidades

En Balcarce 50 admiten que esperan seguir negociando durante el fin de semana, y aunque no hay nada cerrado en la agenda, no descartan que se convoque a una nueva reunión de coordinación con los jefes de bloques aliados el próximo lunes en la Casa Rosada, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán y el asesor Santiago Caputo, entre los principales negociadores en nombre de Javier Milei.

Así, desde el Poder Ejecutivo admitieron que además de las complicaciones para reunir a los diputados por el paro de transporte del pasado martes, el debate en la Comisión de Presupuesto que preside Espert, "se postergó una semana más, para seguir conversando con los bloques del PRO, algunos radicales, el MID y provinciales, para "hacer una propuesta conjunta" de dictamen de Presupuesto 2025.

comision-presupuesto-y-hacienda-jose-luis-espert-yanina-nano-lembo.webp

En el entorno de Milei sostienen que a pesar de las controversias de esta semana, confían en llegar a un acuerdo en los próximos días.

Milei está convencido que el Estado no tiene que financiar más las internas de los partidos políticos cuando hay gente que no llega a fin de mes. También admite como genuino el reclamo de los aliados de la oposición para ampliar el financiamiento a la educación en general y de las universidades en particular, porque admiten que es un conflicto que atraviesa transversalmente a la sociedad argentina y si no se resuelve, puede desestabilizar la gobernabilidad.

En la mesa chica del Gabinete aseguran que pese a las críticas públicas expresadas esta semana por el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo y algunos radicales, "hay acuerdo con el PRO, lo van a debatir dentro de dos semanas en la Comisión de Presupuesto, mientras siguen negociando punto por punto para presentar un solo dictamen".

Cumbre en Casa Rosada con diputados de LLA, PRO y la UCR. Foto Jefatura de Gabinete..jpeg

En la Casa Rosada pretenden que el dictamen sea firmado a más tardar en dos semanas en Diputados para que sea debatido inmediatamente en el recinto y sea sancionado por el Senado antes del 30 de noviembre. Esperan eliminar las PASO antes que terminen las sesiones ordinarias. No creen tener que convocar a extraordinarias".

Cerca de Milei apuestan a que finalmente el bloque que responde a Mauricio Macri y los radicales de De Loredo, que ya apoyaron varios vetos de Milei, y la Ley Bases, no dejarán al Gobierno sin presupuesto, porque ellos también consideran que es mejor que Milei tenga presupuesto ajustado, y no discrecionalidad en el uso de fondos públicos sin control del Congreso en un año electoral.

"Mauricio ya trató de eliminar las PASO en su gestión, por qué no apoyaría eliminarlas ahora", especulan en el entorno de Milei ante la consulta de A24.com sobre si el Gobierno todavía tiene la esperanza de que se eliminen las PASO antes del próximo año electoral.

El argumento del Gobierno para eliminar ahora las PASO ahora es meramente económico: sostener el equilibrio fiscal. En el triángulo de hierro de Milei argumentan que los partidos definan sus propios candidatos, sin necesidad de gastar 54.000 millones del Estado.