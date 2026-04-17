Un impactante choque entre un tren de la Línea Sarmiento y una camioneta en la localidad bonaerense de Ramos Mejía y provocó demoras en el servicio ferroviario.
Un tren de la línea Sarmiento embistió a una camioneta en un paso a nivel de Ramos Mejía, lo que provocó demoras en el servicio y dejó a dos jóvenes heridos, aunque fuera de peligro.
Milagro en el Tren Sarmiento: dos jóvenes sobrevivieron a un brutal impacto. (Foto: A24)
Un impactante choque entre un tren de la Línea Sarmiento y una camioneta en la localidad bonaerense de Ramos Mejía y provocó demoras en el servicio ferroviario.
El siniestro ocurrió este viernes a la mañana en un paso a nivel cercano a la estación. De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor habría ignorado la señalización y cruzado con la barrera descendida, lo que derivó en el violento impacto.
Como consecuencia del siniestro, los trenes dejaron de detenerse en la estación Ramos Mejía durante varias horas, lo que generó complicaciones para miles de usuarios en plena hora pico.
En la camioneta viajaban dos jóvenes que se dirigían a trabajar, quienes sufrieron politraumatismos tras el choque.
Ambos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia y luego trasladados al Hospital de Haedo, donde quedaron en observación.
Según trascendió, se encuentran fuera de peligro, en lo que fue considerado por testigos como un verdadero milagro dada la magnitud del impacto.
El episodio provocó importantes demoras y alteraciones en el servicio, uno de los más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Durante varias horas, las formaciones circularon con restricciones y sin detenerse en Ramos Mejía, mientras trabajaban equipos técnicos y de emergencia en la zona.
Las autoridades buscan determinar con precisión las circunstancias del hecho y las responsabilidades del conductor, mientras se analizan cámaras de seguridad y testimonios.