Milagro en el tren Sarmiento: dos jóvenes sobrevivieron a un brutal impacto

Ambos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia y luego trasladados al Hospital de Haedo, donde quedaron en observación.

Según trascendió, se encuentran fuera de peligro, en lo que fue considerado por testigos como un verdadero milagro dada la magnitud del impacto.

Demoras y caos en la Línea Sarmiento

El episodio provocó importantes demoras y alteraciones en el servicio, uno de los más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Durante varias horas, las formaciones circularon con restricciones y sin detenerse en Ramos Mejía, mientras trabajaban equipos técnicos y de emergencia en la zona.

Las autoridades buscan determinar con precisión las circunstancias del hecho y las responsabilidades del conductor, mientras se analizan cámaras de seguridad y testimonios.