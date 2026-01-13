Qué es un meteotsunami, el fenómeno que sacudió a Mar Chiquita, Santa Clara y Mar del Plata

meteotsunami

Este fenómeno fue el que se registró este lunes en playas de Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, y se sintió con mayor intensidad en Mar del Plata. Según relataron testigos, el mar se retiró de forma inusual durante la tarde, dejando sectores de la playa al descubierto, para luego regresar con una sucesión de olas de gran tamaño que sorprendieron a turistas y residentes.

Los meteotsunamis suelen ocurrir en zonas costeras poco profundas, bahías o puertos, donde la forma del fondo marino y la costa pueden amplificar el efecto de la ola. Los expertos advierten que, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunami sísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en riesgo a bañistas y pescadores.

El fenómeno es más frecuente en el Mar Mediterráneo, el Golfo de México y algunas costas de Estados Unidos, pero puede presentarse en cualquier parte del mundo donde se den las condiciones atmosféricas y geográficas adecuadas.

Cómo detectar un meteotsunami y qué recomiendan los especialistas

A diferencia de los tsunamis tradicionales, los meteotsunamis son difíciles de predecir porque dependen de la interacción entre el clima y el mar. Sin embargo, los meteorólogos monitorean los cambios bruscos de presión y las tormentas severas para alertar a las autoridades y a la población costera.

Los especialistas recomiendan estar atentos a los avisos meteorológicos y, ante la presencia de tormentas fuertes o cambios repentinos en el nivel del mar, alejarse de la costa y buscar resguardo en zonas elevadas.