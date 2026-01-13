Qué es un meteotsunami, el fenómeno que sacudió a Mar Chiquita, Santa Clara y Mar del Plata
El fenómeno sorprendió a decenas de turistas y dejó un muerto, además 35 personas heridas, según confirmó Defensa Civil bonaerense.
Un episodio climático inusual alteró la calma de la Costa Atlántica y provocó una tragedia en Mar Chiquita, donde un hombre murió tras ser impactado por una ola gigante. Según relataron testigos, el frente de agua habría alcanzado unos cinco metros de altura y sorprendió a decenas de turistas que se encontraban en la playa
Un meteotsunami es un fenómeno meteorológico poco frecuente que genera olas similares a las de un tsunami, aunque su origen no está vinculado a terremotos ni movimientos sísmicos. Este tipo de evento se produce por variaciones rápidas e intensas de la presión atmosférica, generalmente asociadas a tormentas severas, frentes fríos o líneas de inestabilidad.
SANTA CLARA DEL MAR: MINI TSUNAMI, UN MUERTO Y 30 HERIDOS
Cuando estos cambios de presión se desplazan a gran velocidad sobre el mar, generan una onda que viaja junto a la perturbación atmosférica. Al alcanzar zonas de aguas poco profundas, como costas, bahías o playas abiertas, la onda se amplifica de manera abrupta, provocando un aumento repentino del nivel del mar.
El efecto puede durar desde algunos minutos hasta varias horas y suele manifestarse con un retiro previo del agua seguido por un avance violento sobre la costa.
Los meteotsunamis suelen ocurrir en zonas costeras poco profundas, bahías o puertos, donde la forma del fondo marino y la costa pueden amplificar el efecto de la ola. Los expertos advierten que, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunami sísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en riesgo a bañistas y pescadores.
El fenómeno es más frecuente en el Mar Mediterráneo, el Golfo de México y algunas costas de Estados Unidos, pero puede presentarse en cualquier parte del mundo donde se den las condiciones atmosféricas y geográficas adecuadas.
Cómo detectar un meteotsunami y qué recomiendan los especialistas
A diferencia de los tsunamis tradicionales, los meteotsunamis son difíciles de predecir porque dependen de la interacción entre el clima y el mar. Sin embargo, los meteorólogos monitorean los cambios bruscos de presión y las tormentas severas para alertar a las autoridades y a la población costera.
Los especialistas recomiendan estar atentos a los avisos meteorológicos y, ante la presencia de tormentas fuertes o cambios repentinos en el nivel del mar, alejarse de la costa y buscar resguardo en zonas elevadas.