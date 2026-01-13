Preocupación en Boca: los tres jugadores titulares que entrenan diferenciado y no llegarían al primer amistoso

Este esquema de trabajo no es nuevo. Mucha tarea aparte, cargas controladas y una planificación enfocada en llegar a las convocatorias sin forzar el físico. No es casualidad que el atacante no sea titular desde mediados de septiembre, una realidad que explica por qué en Boca priorizan no arriesgarlo en este tramo inicial.

Qué pasa con Carlos Palacios

La situación de Carlos Palacios también es seguida de cerca. El mediocampista chileno sufrió una molestia en la rodilla derecha y quedó al margen de los últimos entrenamientos, una zona que ya le había generado inconvenientes durante el torneo pasado.

image

Si está en condiciones físicas, Palacios es una de las primeras opciones de Úbeda para el equipo inicial, por lo que su ausencia en los ensayos no pasa desapercibida. Por ahora, el cuerpo técnico optó por preservarlo y evitar riesgos innecesarios en plena pretemporada.

El objetivo es claro: no agravar una molestia que podría transformarse en una lesión más seria si se lo exige antes de tiempo. Por ese motivo, su presencia en el amistoso del miércoles aparece prácticamente descartada.

Por qué Battaglia quedó completamente al margen

Distinto es el escenario de Rodrigo Battaglia. El ex Atlético Mineiro arrastra una tendinitis en el tendón de Aquiles que lo mantiene completamente apartado de los trabajos a la par del grupo. A diferencia de Cavani y Palacios, Battaglia no logró integrarse en ningún momento de la pretemporada.

Esa falta de continuidad lo dejó automáticamente fuera de los encuentros de preparación y obliga al cuerpo técnico a pensar alternativas en su puesto. Su evolución es más lenta y, por ahora, no hay plazos concretos para su regreso.

Qué dice Boca puertas adentro

Hasta el momento, el club no emitió partes médicos oficiales sobre ninguno de los tres futbolistas. La decisión fue manejar la situación con cautela y evaluar la evolución día a día, sin generar mayor exposición mediática.

Puertas adentro, el cuerpo técnico espera que al menos alguno pueda comenzar a sumarse de manera progresiva en los próximos días, aunque el foco no está puesto exclusivamente en el amistoso ante Millonarios. La prioridad es llegar con el plantel lo más completo posible al inicio de la competencia oficial.

El partido del miércoles servirá como primera prueba, pero también como termómetro para medir el estado general del equipo. Boca arrancó la semana con más dudas que certezas, y la evolución de Cavani, Palacios y Battaglia será clave para saber con qué piezas podrá contar Úbeda en el corto plazo.

Por ahora, la preocupación está instalada. El calendario avanza, la exigencia crece y Boca espera respuestas desde lo físico para despejar las primeras incógnitas del año.