Preocupación en Boca: los tres jugadores titulares que entrenan diferenciado y no llegarían al primer amistoso
Tres titulares continúan entrenándose de manera diferenciada y están prácticamente descartados para el amistoso ante Millonarios. El cuerpo técnico de Boca sigue de cerca su evolución en una semana clave.
Prensa: Boca Juniors.
La recta final de la pretemporada no arrancó como Boca esperaba. En la antesala del primer amistoso del año, ante Millonarios este miércoles desde las 19 en La Bombonera, el cuerpo técnico se encontró con un escenario incómodo: tres futbolistas importantes del plantel no pudieron entrenarse con normalidad y encendieron señales de alarma.
Durante la práctica matutina del lunes en Boca Predio, Claudio Úbeda no contó con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, todos afectados por distintas molestias físicas que los obligaron a trabajar de manera diferenciada. Por el momento, los tres están prácticamente descartados para el compromiso ante el equipo colombiano, lo que condiciona la planificación del primer ensayo formal del año.
Por qué preocupa especialmente la situación de Cavani
El caso que más inquietud genera es el de Edinson Cavani. El delantero uruguayo arrastra un problema lumbar desde el cierre del último Torneo Clausura y todavía no logra dejarlo atrás. La molestia sigue condicionando su día a día y le impide sostener continuidad junto al resto del plantel.
En los últimos días hubo intentos por reincorporarlo de manera progresiva, pero una recaída lo volvió a marginar de los trabajos grupales. De hecho, Cavani ni siquiera participó de la práctica de fútbol formal que se realizó la semana pasada, una señal clara de que el cuerpo técnico prefiere manejarlo con extrema cautela.
Este esquema de trabajo no es nuevo. Mucha tarea aparte, cargas controladas y una planificación enfocada en llegar a las convocatorias sin forzar el físico. No es casualidad que el atacante no sea titular desde mediados de septiembre, una realidad que explica por qué en Boca priorizan no arriesgarlo en este tramo inicial.
Qué pasa con Carlos Palacios
La situación de Carlos Palacios también es seguida de cerca. El mediocampista chileno sufrió una molestia en la rodilla derecha y quedó al margen de los últimos entrenamientos, una zona que ya le había generado inconvenientes durante el torneo pasado.
Si está en condiciones físicas, Palacios es una de las primeras opciones de Úbeda para el equipo inicial, por lo que su ausencia en los ensayos no pasa desapercibida. Por ahora, el cuerpo técnico optó por preservarlo y evitar riesgos innecesarios en plena pretemporada.
El objetivo es claro: no agravar una molestia que podría transformarse en una lesión más seria si se lo exige antes de tiempo. Por ese motivo, su presencia en el amistoso del miércoles aparece prácticamente descartada.
Por qué Battaglia quedó completamente al margen
Distinto es el escenario de Rodrigo Battaglia. El ex Atlético Mineiro arrastra una tendinitis en el tendón de Aquiles que lo mantiene completamente apartado de los trabajos a la par del grupo. A diferencia de Cavani y Palacios, Battaglia no logró integrarse en ningún momento de la pretemporada.
Esa falta de continuidad lo dejó automáticamente fuera de los encuentros de preparación y obliga al cuerpo técnico a pensar alternativas en su puesto. Su evolución es más lenta y, por ahora, no hay plazos concretos para su regreso.
Qué dice Boca puertas adentro
Hasta el momento, el club no emitió partes médicos oficiales sobre ninguno de los tres futbolistas. La decisión fue manejar la situación con cautela y evaluar la evolución día a día, sin generar mayor exposición mediática.
Puertas adentro, el cuerpo técnico espera que al menos alguno pueda comenzar a sumarse de manera progresiva en los próximos días, aunque el foco no está puesto exclusivamente en el amistoso ante Millonarios. La prioridad es llegar con el plantel lo más completo posible al inicio de la competencia oficial.
El partido del miércoles servirá como primera prueba, pero también como termómetro para medir el estado general del equipo. Boca arrancó la semana con más dudas que certezas, y la evolución de Cavani, Palacios y Battaglia será clave para saber con qué piezas podrá contar Úbeda en el corto plazo.
Por ahora, la preocupación está instalada. El calendario avanza, la exigencia crece y Boca espera respuestas desde lo físico para despejar las primeras incógnitas del año.