María Fernanda Callejón explotó y apuntó contra Ángel de Brito: "Te conocí cuando..."

Claro que eso fue sólo el comienzo, y a medida que hablaba iba levantando presión. Así, le enrostró su trayectoria en el medio: "Yo te abrí las puertas de mi cumpleaños cuando yo trabajaba en Enamorarte y vos estabas llegado de Azul TV, te abrí las puertas de par en par por pedido de mi peinador. Cuando Fort te quería destrozar, contando cosas tremendas, te defendí. No me vengas con esto".

Y como si eso fuera poco, Callejón acusó a De Brito de querer censurarla. "Me enteré que pediste que Moria me calle... No me calla nadie a mi. Llamame, hablemos y dejate de joder conmigo. No sé qué te pasa porque yo no te hice nada", concluyó enardecida. Ahora lo que todos se preguntan es si Ángel saldrá a responderle.

Moria Casán, María Fernanda Callejón y Ángel de Brito - captura La mañana con Moria

Cómo fue el tremendo cruce de Sabrina Rojas con María Fernanda Callejón

La controversia volvió a encenderse y tuvo como protagonista otra vez a Sabrina Rojas, quien quedó envuelta en una fuerte acusación a partir de los dichos del periodista Gustavo Méndez sobre un episodio del pasado. Según sostuvo él públicamente, la conductora habría sido quien difundió en su momento un video íntimo de Luciano Castro, una versión que ella rechaza de plano y que considera absolutamente falsa.

En medio de este clima tenso, y mientras se encuentra al frente de SQP (América TV) en reemplazo de Yanina Latorre, Rojas decidió aprovechar el espacio televisivo para profundizar su descargo. Lo hizo luego del cruce telefónico que mantuvo con el equipo de Moria Casán, y lejos de dar marcha atrás, endureció su postura y salió con firmeza a limpiar su nombre.

Si bien el principal foco de su enojo continúa siendo Méndez, en esta nueva intervención apareció también una figura inesperada dentro del conflicto: María Fernanda Callejón. Al referirse a ella, Sabrina reconoció como válido parte de su testimonio y respaldó lo que contó públicamente. "Fernanda contó, muy atinadamente, que cuando yo estaba embarazada Griselda le mandaba mensajes a Luciano", expresó. Sin embargo, aclaró que la relación se tensó cuando Callejón cuestionó su ciclo televisivo anterior. "Le digo a Fernanda que ella dijo todo tal cual y mi tema no fue con ella, porque después salió a disparar contra el programa, algo para otro capítulo", lanzó, dejando flotando una nueva polémica.

Embed

A continuación, la conductora volvió a apuntar directamente contra Méndez y lo acusó de haber manipulado la información original. "Tergiversó lo que, atinadamente, había contado Fernanda Callejón y dijo que yo viralicé aquel video de Luciano", afirmó, visiblemente indignada.

En ese contexto, Rojas fue contundente al marcar un límite respecto a lo que está dispuesta a tolerar dentro del juego mediático. "Me banco que me digan cornuda, que no solté, que puedo conducir bien o mal, que soy linda o fea, pero que me acusen de algo que es un delito, no", sentenció.

Además, se ocupó de aclarar datos que, según ella, fueron informados de manera errónea. Explicó que cuando el video íntimo de Castro se filtró, su hijo Fausto ya había nacido y que no estaba cursando un embarazo, como se insinuó al aire. También se mostró dolida por la reacción posterior del periodista. "Méndez me dijo que estoy nerviosa. Yo estoy más tranquila que nunca en la vida. Me alteró que dijera eso. Estaba esperando que me pidiera disculpas y no fue así", aseguró.

Para cerrar, cuestionó que se analizara psicológicamente un video viejo suyo cantando un tema de Cazzu, presentado como si fuera actual. Y lanzó una advertencia directa y sin filtros: “Llamé porque me pareció grave. Es un delito viralizar un video íntimo y Luciano fue víctima de algo que podría haberle repercutido de manera muy terrible. Gustavo, espero que, en lugar de tratarme de alterada y loca, chequees la información”.