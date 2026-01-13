Una turista hacia snorkel y fue atacada por un tiburón: el dramático video del ataque

Embed

Tayane Cachoeira Dalazen, es abogada y vive en San Pablo, Brasil. Viajó al norte del país, a la isla de Fernando de Noronha. El momento del ataque fue registrado en video por un guía turístico y rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

La mujer publicó posteriormente en sus redes sociales que se encuentra "bien" y bromeó sobre el ataque, asegurando que el tiburón debe estar “sin varios de sus dientes” y que llevará la cicatriz como una marca de experiencia.

Ahora queda abierta una investigación. Sucede que el ataque ocurrió en un área denominada como una "reserva marina", donde la presencia de fauna silvestre es habitual y no hay antecedentes de un ataque semejante.

el tiburón y el ataque El tiburón comienza a girar su cuerpo para atacar. (Foto: Captura de TV)

Un ataque feroz que pudo ser una tragedia

El video, impactante, volvió a poner en el centro del debate el riesgo del turismo de fauna silvestre sin regulación. En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se observa el momento en que una mujer que practicaba snorkel es rodeada por varios tiburones en aguas cristalinas del archipiélago brasileño de Fernando de Noronha. Segundos después, uno de ellos se lanza contra ella y le muerde violentamente el muslo, mientras la turista intenta desesperadamente liberarse.

Tayane Dalazen, una abogada paulista, es apasionada al surf. El ataque ocurrió el viernes 9, frente a la Asociación de Pescadores, una zona muy frecuentada por visitantes que buscan nadar entre peces y tiburones nodriza, una especie considerada poco agresiva, pero territorial cuando se siente amenazada o atraída por comida.

Dalazen se encontraba practicando snorkel junto a dos amigos y un guía turístico cuando el animal se aferró a su pierna. “Se me pegó a la pierna. Me quedé paralizada porque sabía que me había mordido un tiburón”, relató la mujer en un video difundido. El instructor del grupo tuvo una respuesta tan rápida que evitó la tragedia: el guía golpeó al tiburón hasta que logró que soltara a la turista.

ataque del tiburón 2 El momento en que el tiburón muerde en la pierna a la nadadora. (Foto: Captura de TV)

También colaboraron en el rescate su amiga, la dermatóloga Caroline Pereira, y pescadores locales que estaban cerca del lugar. Tayane fue trasladada de inmediato a un hospital de la isla, donde recibió atención médica por las múltiples heridas punzantes provocadas por la mordida. A pesar de la gravedad del episodio, fue dada de alta pocas horas después y permanece fuera de peligro.

En sus redes sociales, la abogada mostró la evolución de las lesiones y aseguró que, apenas 72 horas después, se encuentra estable y con buen ánimo, incluso dispuesta a volver al mar, una declaración que generó sorpresa entre los usuarios.

El caso activó una respuesta oficial. El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) abrió una investigación para determinar las circunstancias del ataque. Desde el organismo recordaron que está estrictamente prohibido alimentar a animales silvestres dentro del área protegida, una práctica que se volvió frecuente en algunos puntos turísticos y que altera el comportamiento natural de los tiburones.

ataque de tiburon 2 Antes de la tragedia. La mujer con snorkel nos junto al tiburón. (Foto: Captura de TV)

Expertos en fauna marina advierten que cuando los animales asocian la presencia humana con comida, pierden el miedo y se vuelven más audaces, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de ataques.

El episodio en Brasil se produce además en un contexto de creciente alarma internacional. Días antes, una turista estadounidense, Arlene Lillis, de 56 años, murió en las Islas Vírgenes de Estados Unidos luego de que un tiburón la atacara mientras hacía snorkel, arrancándole un brazo de una mordida y provocándole heridas fatales.

ataque y mordedura El momento del ataque del tiburón y la herida que le dejó en la pierna de la bañista. (Foto: A24.com)

Las autoridades ambientales insisten en que el turismo de aventura en zonas con presencia de tiburones debe realizarse bajo normas estrictas y con guías capacitados. Por suerte, eso es lo que sucedió en Fernando de Noronha, La presencia del instructor fue vital. Supo reaccionar de inmediato y de la manera adecuada para lograr que el tiburón abriera su boca y liberara a la mujer.

Los responsables de esa zona de turismo acuático de aventura ya adelantaron que revisarán las medidas de seguridad en el lugar. Los nados e inmersiones para ver a la flora y la fauna continuarán, pero se harán recomendaciones específicas a los turistas. Las primeras: no alimentar a los animales o tratar de tocarlos. Para evitar que los depredadores se acerquen sin temor a las personas.