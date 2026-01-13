Volcó en la ruta, pasó nueve horas encerrado esperando ayuda y el final fue de película

coco bello

Dentro del auto encontró un cuchillo y comenzó a cortar el pasto que rodeaba el vehículo. Así logró asomar parte de su cuerpo por una ventanilla y, usando una gamuza, hacer señas hacia la ruta. Esa acción fue clave: un camionero advirtió la presencia del auto volcado y dio aviso inmediato.

Minutos después arribaron al lugar Bomberos Voluntarios de Pergamino, personal de Seguridad Vial y una ambulancia del SAME, que concretaron el rescate.

Internación preventiva y alta médica

Bello, de 71 años, fue trasladado al Hospital San José de Pergamino, donde permaneció en observación debido al tiempo prolongado de inmovilización. Tras los controles médicos, recibió el alta y continuará con seguimiento ambulatorio.

“En el hospital sentí que volví a vivir”, expresó luego del episodio.

Tras el accidente, el ex dirigente destacó el apoyo y el afecto recibidos, con cientos de mensajes de amigos y conocidos. Radicado desde hace años en Córdoba, lejos de la actividad dirigencial y más vinculado a la música, aseguró que la experiencia reforzó su mirada sobre lo esencial: la vida, los vínculos y la alegría cotidiana.