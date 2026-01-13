Volcó en la ruta, pasó nueve horas encerrado esperando ayuda y el final fue de película
El hombre estuvo nueve horas atrapado en su auto volcado y sin poder moverse aprisionado entre los asientos.
Volcó en la ruta, pasó nueve horas encerrado esperando ayuda y el final fue de película
El ex presidente del Club Argentino de Pergamino, Carlos Alberto “Coco” Bello, vivió horas dramáticas tras protagonizar un grave accidente vial en la Ruta Nacional 8, donde permaneció casi nueve horas atrapado dentro de su vehículo hasta ser auxiliado.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 9 de enero, cuando el Chevrolet Classic que conducía despistó a la altura del acceso a Fontezuela. El auto terminó volcado fuera de la calzada, en una zona baja con abundante vegetación, lo que hizo que ningún conductor advirtiera el siniestro durante la noche.
Atrapado, consciente y sin poder pedir ayuda
Tras el vuelco, Bello quedó aprisionado entre los asientos, sin poder abrir las puertas ni salir por sus propios medios. A pesar de la situación extrema, logró mantener la calma. Con esfuerzo, se quitó el cinturón de seguridad, apagó el motor y evaluó su estado físico, una preocupación clave ya que se encuentra anticoagulado.
Durante horas intentó pedir auxilio a los gritos, pero la ubicación del vehículo hacía imposible que alguien lo viera o escuchara. Con la llegada del amanecer, el temor a una posible lluvia y a quedar completamente anegado lo llevó a intentar una última maniobra.
Dentro del auto encontró un cuchillo y comenzó a cortar el pasto que rodeaba el vehículo. Así logró asomar parte de su cuerpo por una ventanilla y, usando una gamuza, hacer señas hacia la ruta. Esa acción fue clave: un camionero advirtió la presencia del auto volcado y dio aviso inmediato.
Minutos después arribaron al lugar Bomberos Voluntarios de Pergamino, personal de Seguridad Vial y una ambulancia del SAME, que concretaron el rescate.
Internación preventiva y alta médica
Bello, de 71 años, fue trasladado al Hospital San José de Pergamino, donde permaneció en observación debido al tiempo prolongado de inmovilización. Tras los controles médicos, recibió el alta y continuará con seguimiento ambulatorio.
“En el hospital sentí que volví a vivir”, expresó luego del episodio.
Tras el accidente, el ex dirigente destacó el apoyo y el afecto recibidos, con cientos de mensajes de amigos y conocidos. Radicado desde hace años en Córdoba, lejos de la actividad dirigencial y más vinculado a la música, aseguró que la experiencia reforzó su mirada sobre lo esencial: la vida, los vínculos y la alegría cotidiana.