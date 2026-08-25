Quién es Max Higgins: el empresario que prometió construir un "Disney argentino" y fue encontrado muerto en Merlo

Su nombre completo era Emile Maxim St. Patrick Higgins y había llegado a la Argentina en 2007 con ambiciosos proyectos vinculados al mundo del entretenimiento.

Higgins se presentaba públicamente como el “Rey del Entretenimiento” y rápidamente consiguió instalarse como un excéntrico personaje mediático. Uno de sus anuncios más resonantes fue la construcción de un enorme parque temático en San Pedro, proyecto para el que prometía una inversión cercana a los mil millones de dólares.

Max Higgins y Diego Maradona. (Foto: archivo)

La iniciativa fue presentada como una suerte de “Disney argentino”, pero nunca llegó a concretarse. Durante su período de mayor exposición, Higgins exhibía un estilo de vida marcado por el lujo. Se movilizaba en autos de alta gama, alquilaba limusinas y helicópteros y tenía oficinas en Puerto Madero.

Una de sus imágenes más recordadas era junto a una Lamborghini Diablo, aunque posteriormente trascendió que el vehículo no le pertenecía. También solía aparecer públicamente vestido con capa y corona, una estética con la que reforzaba su personaje de “Rey del Entretenimiento”.

El reality de fútbol que reunió a Maradona, Batistuta y Goycochea

Uno de los proyectos que mayor notoriedad le dio a Higgins fue “World Football Idol”, un reality vinculado al fútbol que consiguió involucrar a algunas de las figuras más importantes del deporte argentino. El empresario llegó a contratar a Diego Maradona para participar de la iniciativa y también vinculó al proyecto a figuras como Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.

Higgins prometía premios millonarios y aseguraba que sus proyectos podían alcanzar una enorme repercusión internacional. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su patrimonio y la viabilidad de sus negocios.

Del lujo en Puerto Madero a vivir en la calle

La vida pública de Higgins comenzó a cambiar cuando su entonces esposa, la argentina Sandra Zapata, puso en duda la fortuna que el empresario decía poseer y denunció episodios de violencia.

También trascendieron acusaciones y antecedentes vinculados con presuntas estafas y cheques sin fondos en Estados Unidos e Inglaterra. Con el correr de los años, el empresario perdió respaldo y quedó cada vez más alejado de los proyectos que alguna vez lo habían colocado frente a las cámaras.

Quería hacer un Disney argentino en San Pedro. (Foto: archivo)

Su situación personal se deterioró hasta llegar a un escenario completamente diferente al de sus años de mayor exposición mediática. Higgins pasó de alojarse en hoteles de lujo y frecuentar Puerto Madero a vivir en situación de calle. Primero fue visto en la zona de Retiro y posteriormente se instaló en Merlo.

Testigos aseguraron que dormía utilizando un maletín como almohada y que pedía dinero para poder alimentarse. También relataron que solía hablar mezclando inglés y castellano y que todavía mencionaba grandes proyectos e incluso ideas para solucionar problemas de la economía argentina.

Su historia terminó en las últimas horas en una calle de Libertad, Merlo, donde fue encontrado muerto a los 55 años. Ahora, la autopsia ordenada por la Justicia deberá establecer la causa precisa de su fallecimiento.