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Quién es Max Higgins: el empresario que prometió construir un "Disney argentino" y fue encontrado muerto en Merlo

El hombre de 55 años fue hallado sin vida en la vía pública, en la localidad bonaerense de Merlo. Había alcanzado notoriedad por sus proyectos y su vínculo con Diego Maradona

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Max Higgins: el empresario que prometió construir un Disney argentino. (Foto: archivo)

Max Higgins: el empresario que prometió construir un "Disney argentino". (Foto: archivo)

Max Higgins, el empresario jamaiquino que se hizo conocido en la Argentina por anunciar la construcción de un “Disney argentino y organizar realities con reconocidas figuras del fútbol, fue encontrado muerto en las últimas horas en Libertad, partido de Merlo. Se investigan las causas del hecho.

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El cuerpo de Higgins, de 55 años, fue hallado tendido en posición fetal en la vía pública. De acuerdo con el relato de vecinos de la zona, el empresario se había instalado allí hacía algunas semanas. Tras un llamado de alerta, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo llegaron al lugar y preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos.

Las primeras revisiones no detectaron signos visibles de violencia ni indicios de la participación de terceros. Poco después, personal médico de una ambulancia constató el fallecimiento.

Pese a los primeros indicios, la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Morón inició una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte” y dispuso la realización de una autopsia para establecer con precisión qué provocó el deceso.

Su nombre completo era Emile Maxim St. Patrick Higgins y había llegado a la Argentina en 2007 con ambiciosos proyectos vinculados al mundo del entretenimiento.

Higgins se presentaba públicamente como el “Rey del Entretenimiento” y rápidamente consiguió instalarse como un excéntrico personaje mediático. Uno de sus anuncios más resonantes fue la construcción de un enorme parque temático en San Pedro, proyecto para el que prometía una inversión cercana a los mil millones de dólares.

Max Higgins y Diego Maradona. (Foto: archivo)

Max Higgins y Diego Maradona. (Foto: archivo)

La iniciativa fue presentada como una suerte de “Disney argentino”, pero nunca llegó a concretarse. Durante su período de mayor exposición, Higgins exhibía un estilo de vida marcado por el lujo. Se movilizaba en autos de alta gama, alquilaba limusinas y helicópteros y tenía oficinas en Puerto Madero.

Una de sus imágenes más recordadas era junto a una Lamborghini Diablo, aunque posteriormente trascendió que el vehículo no le pertenecía. También solía aparecer públicamente vestido con capa y corona, una estética con la que reforzaba su personaje de “Rey del Entretenimiento”.

El reality de fútbol que reunió a Maradona, Batistuta y Goycochea

Uno de los proyectos que mayor notoriedad le dio a Higgins fue “World Football Idol”, un reality vinculado al fútbol que consiguió involucrar a algunas de las figuras más importantes del deporte argentino. El empresario llegó a contratar a Diego Maradona para participar de la iniciativa y también vinculó al proyecto a figuras como Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.

Higgins prometía premios millonarios y aseguraba que sus proyectos podían alcanzar una enorme repercusión internacional. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su patrimonio y la viabilidad de sus negocios.

Del lujo en Puerto Madero a vivir en la calle

La vida pública de Higgins comenzó a cambiar cuando su entonces esposa, la argentina Sandra Zapata, puso en duda la fortuna que el empresario decía poseer y denunció episodios de violencia.

También trascendieron acusaciones y antecedentes vinculados con presuntas estafas y cheques sin fondos en Estados Unidos e Inglaterra. Con el correr de los años, el empresario perdió respaldo y quedó cada vez más alejado de los proyectos que alguna vez lo habían colocado frente a las cámaras.

Quería hacer un Disney argentino en San Pedro. (Foto: archivo)

Quería hacer un Disney argentino en San Pedro. (Foto: archivo)

Su situación personal se deterioró hasta llegar a un escenario completamente diferente al de sus años de mayor exposición mediática. Higgins pasó de alojarse en hoteles de lujo y frecuentar Puerto Madero a vivir en situación de calle. Primero fue visto en la zona de Retiro y posteriormente se instaló en Merlo.

Testigos aseguraron que dormía utilizando un maletín como almohada y que pedía dinero para poder alimentarse. También relataron que solía hablar mezclando inglés y castellano y que todavía mencionaba grandes proyectos e incluso ideas para solucionar problemas de la economía argentina.

Su historia terminó en las últimas horas en una calle de Libertad, Merlo, donde fue encontrado muerto a los 55 años. Ahora, la autopsia ordenada por la Justicia deberá establecer la causa precisa de su fallecimiento.

En pocas palabras

  • Hallan muerto al empresario Max Higgins en Merlo, conocido por prometer un "Disney argentino".
  • Se investigan las causas del deceso del jamaiquino de 55 años, encontrado en la vía pública sin signos de violencia.
  • Su trayectoria incluyó proyectos ambiciosos, un reality con figuras del fútbol y un posterior deterioro de su situación personal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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