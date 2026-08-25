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La cifra millonaria que se disputa en la guerra entre Tini Stoessel y su papá: la auditoría clave

En el programa de Marina Calabró y Luis Ventura dieron a conocer la suma que está en juego en la batalla entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel.

25 ago 2026, 17:39
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Marina Calabró contó en PrimiciasYa (América TV) que Tini Stoessel encargó, hace tres meses, una revisión de cuentas sobre el manejo de su patrimonio y de su carrera. Según explicó, la decisión surgió "por algunas sospechas y algunas cosas que no le cierran del manejo de su patrimonio y de su carrera".

La panelista detalló que el punto de partida de la investigación son las sociedades vinculadas a la carrera de la cantante, en las que su padre, Alejandro Stoessel, figura como titular o socio principal. Según Calabró, "ella en estas sociedades no figura siquiera como una contratada".

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De acuerdo a su relato, a Tini le habrían explicado esa estructura societaria como una forma de protegerla legalmente: "Le dicen: 'Esto es para cuidarte porque una sociedad no está exenta de tener un reclamo y no queremos que vos seas objetivo de ese reclamo'".

Marina afirmó además que las ganancias generadas por esas sociedades quedaban en manos de Alejandro Stoessel, y remarcó una irregularidad central: "No hay ningún papel que otorgue cesión de derechos de uso de imagen a estas sociedades".

Para la panelista, lo que refleja la auditoría es "una traición a la confianza", ya que Tini "firmó todo y permitió incluso sin firmar confiando que su padre velaba por sus intereses y su patrimonio".

En la misma emisión, Luis Ventura precisó el monto que estaría en discusión en el conflicto: "70 millones es la cifra que se está manejando".

¿Cuándo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está prevista para el 19 de diciembre, en una celebración que se realizaría en Exaltación de la Cruz, y en medio de los preparativos ganó fuerza la versión de un presunto acuerdo prenupcial: según contó Marcela Tauro, el propio Alejandro Stoessel le habría sugerido a su hija hacer una división de bienes antes del casamiento, algo que la cantante "tomó a mal" y rechazó, lo que derivó en una fuerte discusión con su padre y en el pedido de Tini de incorporar un administrador externo para el control de sus cuentas, episodio que habría sido el disparador de la actual interna familiar.

     

 

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