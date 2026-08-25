La cifra millonaria que se disputa en la guerra entre Tini Stoessel y su papá: la auditoría clave

Para la panelista, lo que refleja la auditoría es "una traición a la confianza", ya que Tini "firmó todo y permitió incluso sin firmar confiando que su padre velaba por sus intereses y su patrimonio".

En la misma emisión, Luis Ventura precisó el monto que estaría en discusión en el conflicto: "70 millones es la cifra que se está manejando".

¿Cuándo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está prevista para el 19 de diciembre, en una celebración que se realizaría en Exaltación de la Cruz, y en medio de los preparativos ganó fuerza la versión de un presunto acuerdo prenupcial: según contó Marcela Tauro, el propio Alejandro Stoessel le habría sugerido a su hija hacer una división de bienes antes del casamiento, algo que la cantante "tomó a mal" y rechazó, lo que derivó en una fuerte discusión con su padre y en el pedido de Tini de incorporar un administrador externo para el control de sus cuentas, episodio que habría sido el disparador de la actual interna familiar.