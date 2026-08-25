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La revelación de la autopsia al abogado que había sido condenado por el femicidio de su mujer

El informe preliminar del estudio forense reveló la causa de muerte de José Eduardo “Jota” Figueroa, quien cumplía prisión perpetua por el asesinato de su esposa en Salta.

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José Eduardo “Jota” Figueroa murió por asfixia por ahorcamiento. (Foto: gentileza Qué Pasa Salta) 

José Eduardo “Jota” Figueroa murió por asfixia por ahorcamiento. (Foto: gentileza Qué Pasa Salta) 

El informe preliminar de la autopsia determinó que José Eduardo “Jota” Figueroa, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, murió por asfixia por ahorcamiento. La Justicia investiga qué ocurrió dentro del penal.

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Figueroa se encontraba detenido en la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas, en Salta, donde cumplía la máxima pena por el crimen ocurrido en agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal.

El lunes 24 de agosto, el abogado fue encontrado en una situación crítica dentro del penal. Personal penitenciario y sanitario intervino para asistirlo y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, donde finalmente se confirmó su muerte.

El episodio ocurrió durante la tarde en el pabellón “F” de la cárcel. Según informó oficialmente el Servicio Penitenciario de Salta, los agentes fueron alertados sobre lo ocurrido y activaron el protocolo de emergencia.

José Eduardo Figueroa había sido condenado por el femicidio de su esposa en El Tipal. (Foto: gentileza El Tribuno Salta)

José Eduardo Figueroa había sido condenado por el femicidio de su esposa en El Tipal. (Foto: gentileza El Tribuno Salta)

“Durante la tarde de hoy, 24 de agosto, se produjo el fallecimiento de José Eduardo Figueroa, interno alojado en el pabellón ‘F’ de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas. De acuerdo con la información preliminar, personal penitenciario fue alertado e intervino de manera inmediata y activó el protocolo de emergencia correspondiente”, indicó el organismo.

Tras la primera asistencia dentro de la unidad penitenciaria, personal sanitario dispuso su traslado en ambulancia. Figueroa recibió atención médica en el Hospital San Bernardo, pero murió horas después.

Luego del fallecimiento intervino la Fiscalía Penal correspondiente junto con el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que dispuso una serie de medidas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, según informó El Tribuno de Salta.

La investigación continuará con diferentes pericias y actuaciones destinadas a reconstruir qué ocurrió dentro del pabellón y determinar las circunstancias que rodearon la muerte del condenado. El fallecimiento de Figueroa ocurrió menos de cuatro meses después de que fuera condenado a prisión perpetua por el femicidio de Kvedaras, uno de los casos policiales que mayor conmoción provocó en Salta en los últimos años.

Figueroa había sido condenado a perpetua en abril. (Foto: gentileza La Gaceta)

Figueroa había sido condenado a perpetua en abril. (Foto: gentileza La Gaceta)

La condena a perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras

El 30 de abril de 2026, el tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzo, Eduardo Sángari y Leonardo Feaz condenó a Figueroa a prisión perpetua por el femicidio de su esposa.

El crimen de Mercedes Kvedaras ocurrió en agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, en Salta, y derivó en una extensa investigación judicial que finalmente llegó a juicio oral.

Tras conocerse la sentencia, Figueroa permaneció detenido en la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas mientras el fallo atravesaba las instancias de revisión correspondientes.

Ahora, después de conocerse el resultado preliminar de la autopsia, la Justicia busca determinar cómo se produjo su muerte dentro de la cárcel y reconstruir sus últimas horas.

En pocas palabras

  • Fallecimiento: José Eduardo Figueroa, condenado por femicidio, murió por asfixia por ahorcamiento en la cárcel de Salta.
  • Investigación judicial: La Justicia trabaja para determinar las circunstancias de su muerte dentro de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas.
  • Antecedentes: Figueroa cumplía prisión perpetua por el asesinato de su esposa, Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023.
Resumen generado por Thinkindot AI
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