La revelación de la autopsia al abogado que había sido condenado por el femicidio de su mujer

José Eduardo Figueroa había sido condenado por el femicidio de su esposa en El Tipal. (Foto: gentileza El Tribuno Salta)

“Durante la tarde de hoy, 24 de agosto, se produjo el fallecimiento de José Eduardo Figueroa, interno alojado en el pabellón ‘F’ de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas. De acuerdo con la información preliminar, personal penitenciario fue alertado e intervino de manera inmediata y activó el protocolo de emergencia correspondiente”, indicó el organismo.

Tras la primera asistencia dentro de la unidad penitenciaria, personal sanitario dispuso su traslado en ambulancia. Figueroa recibió atención médica en el Hospital San Bernardo, pero murió horas después.

Luego del fallecimiento intervino la Fiscalía Penal correspondiente junto con el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que dispuso una serie de medidas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, según informó El Tribuno de Salta.

La investigación continuará con diferentes pericias y actuaciones destinadas a reconstruir qué ocurrió dentro del pabellón y determinar las circunstancias que rodearon la muerte del condenado. El fallecimiento de Figueroa ocurrió menos de cuatro meses después de que fuera condenado a prisión perpetua por el femicidio de Kvedaras, uno de los casos policiales que mayor conmoción provocó en Salta en los últimos años.

Figueroa había sido condenado a perpetua en abril. (Foto: gentileza La Gaceta)

La condena a perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras

El 30 de abril de 2026, el tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzo, Eduardo Sángari y Leonardo Feaz condenó a Figueroa a prisión perpetua por el femicidio de su esposa.

El crimen de Mercedes Kvedaras ocurrió en agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, en Salta, y derivó en una extensa investigación judicial que finalmente llegó a juicio oral.

Tras conocerse la sentencia, Figueroa permaneció detenido en la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas mientras el fallo atravesaba las instancias de revisión correspondientes.

Ahora, después de conocerse el resultado preliminar de la autopsia, la Justicia busca determinar cómo se produjo su muerte dentro de la cárcel y reconstruir sus últimas horas.