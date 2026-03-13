Filtraron un impactante video de un actor de Disney disparando un arma en la Villa 31

“Es cierto que dispara al cielo, pero esas balas después caen. Son las conocidas balas perdidas que muchas veces terminan generando heridos o muertos”, advirtió el cronista al remarcar la gravedad de la situación.

Motolo se hizo conocido en su adolescencia gracias a su participación en O11CE, una producción juvenil del universo Disney que alcanzó gran éxito en América Latina.

Con el tiempo también formó parte de otras ficciones, entre ellas la serie argentina El Marginal. Hoy, sin embargo, su carrera está enfocada principalmente en la creación de contenido digital y el streaming.

santiago motolo

Por qué la China Suárez quedó envuelta en un tremendo escándalo con Disney

La China Suárez volvió a la Argentina tras su estadía en Turquía junto a Mauro Icardi y su regreso no pasó desapercibido. La actriz planeaba aprovechar su visita para impulsar la promoción de Hija del fuego, la venganza de la bastarda, pero lo que debía ser un viaje tranquilo terminó convirtiéndose en un verdadero foco de polémicas.

La entrevista que estaba programada en Luzu TV se suspendió sorpresivamente el día anterior, en medio de rumores sobre exigencias de la actriz. Ella misma salió a desmentir esas versiones a través de X, intentando frenar el escándalo.

Finalmente, la agenda de Suárez se reacomodó y se confirmó su presencia en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, y también en La mañana con Moria, conducido por Moria Casán, ambos emitidos por El Trece.

Mientras tanto, en Intrusos (América TV) se reveló que Disney habría manifestado un fuerte malestar con la actriz por la manera en que manejó la difusión de sus proyectos. Según trascendió, la compañía no estaría conforme con sus actitudes frente a la prensa.

“Altísimo quilombo esta mañana de jueves en la mesa chica de Disney", lanzó Rodrigo Lussich. Y añadió: "Están furiosos con la China Suárez por todo este desmanejo de la prensa, las idas y vueltas con el streaming de Occhiato, el de Leuco, y el de Olga”.

El conductor fue más allá y aseguró: “La mayoría de las personas que toman decisiones en la compañía, no te digo que la consideran persona no grata, pero no quieren saber más nada con laburar en otros proyectos con la China Suárez. Sienten que expuso a la compañía”.

Además, Lussich detalló que la actriz habría reenviado correos internos de Disney para justificar su postura, lo que generó aún más tensión: "Reenvió mails internos de la compañía para justificarse con gente, expuso a Disney como fue la culpa toda de ellos y malos entendidos".

El periodista cerró con una frase contundente: "Cada vez que la china tiene que hacer prensa con algún producto es un incordio para ellos y la vienen sufriendo porque es todo no y si es sí es con esas condiciones rarísimas que termina imponiendo. Están podridos y hoy dijeron hasta acá llegó nuestro amor por la China Suárez".