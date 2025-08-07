Marcha de San Cayetano: organizaciones sociales y sindicales marcharon a Plaza de Mayo

Embed - JUEVES DE MARCHAS: SE MOVILIZÓ LA OPOSICIÓN CONTRA EL GOBIERNO

El origen de esta marcha se remonta al 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Aunque con el tiempo perdió visibilidad, este año recobró protagonismo como una expresión masiva contra lo que los organizadores calificaron como “una política de hambre, ajuste y represión”.

Quiénes participaron de la movilización

La protesta fue convocada por las tres principales centrales obreras del país: la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. También participaron los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre ellos el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conocidos como “los cayetanos”.

A la marcha se sumaron la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), los Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina, Madres de Plaza de Mayo, La Cámpora y varios gremios de base.

Además, hubo presencia del frente multisectorial “Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”, impulsado por gremios del transporte reunidos en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que mantiene diferencias con la conducción de la CGT.

Entre los referentes sindicales que participaron estuvieron Hugo Yasky (CTA-T), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A), Rodolfo Aguiar (ATE), Hugo Moyano (Camioneros), Juan Carlos Schmid (CATT), Abel Furlán (UOM), Omar Pérez (Camioneros) y Pablo Biró (APLA).