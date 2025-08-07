En vivo Radio La Red
RECLAMO CONTRA EL GOBIERNO

Marcha de San Cayetano: organizaciones sociales y sindicales marcharon a Plaza de Mayo

Sindicatos y organizaciones sociales caminaron desde Liniers a Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La marcha de San Cayetano rechazó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. (Foto: Reuters).

Organizaciones sociales, sindicatos y referentes de derechos humanos se movilizaron este miércoles desde el santuario de San Cayetano en Liniers hasta Plaza de Mayo, en una nueva edición de la tradicional peregrinación que combina fe y protesta. Bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, los manifestantes expresaron su rechazo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

La convocatoria recuperó fuerza tras varios años de menor participación y se consolidó nuevamente como un espacio de protesta social. El documento leído durante la jornada apuntó directamente contra el rumbo económico actual: “Tras más de un año y medio de la implementación de un plan económico que prometió futuro pero solo trajo descarte y empobrecimiento, este 7 de agosto, volvemos a las calles. Con la misma fe y la convicción de siempre, inspirados en el legado del Papa Francisco, peregrinaremos desde Liniers hasta la Plaza de Mayo para ser la voz de los que quieren silenciar”.

La manifestación por San Cayetano partió de Liniers a Plaza de Mayo (Foto: Reuters).

El texto, redactado por organizaciones sindicales y sociales, también denunció la situación de los sectores populares y el deterioro de sus condiciones de vida: “Movilizamos por el derecho básico de cada familia a tener un plato de comida en su mesa y de cada trabajadora sociocomunitaria a obtener un reconocimiento salarial acorde a su tarea imprescindible”.

La declaración pública también planteó una crítica directa a las medidas del Ejecutivo nacional: “Luchamos contra una reforma laboral que pulveriza derechos, contra el ahogo deliberado a nuestras cooperativas y unidades productivas, y por el reconocimiento de la Economía Popular, que hoy más que nunca sostiene la vida en los territorios ante un Estado ausente”.

El origen de esta marcha se remonta al 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Aunque con el tiempo perdió visibilidad, este año recobró protagonismo como una expresión masiva contra lo que los organizadores calificaron como “una política de hambre, ajuste y represión”.

Quiénes participaron de la movilización

La protesta fue convocada por las tres principales centrales obreras del país: la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. También participaron los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre ellos el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conocidos como “los cayetanos”.

A la marcha se sumaron la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), los Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina, Madres de Plaza de Mayo, La Cámpora y varios gremios de base.

Además, hubo presencia del frente multisectorial “Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”, impulsado por gremios del transporte reunidos en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que mantiene diferencias con la conducción de la CGT.

Entre los referentes sindicales que participaron estuvieron Hugo Yasky (CTA-T), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A), Rodolfo Aguiar (ATE), Hugo Moyano (Camioneros), Juan Carlos Schmid (CATT), Abel Furlán (UOM), Omar Pérez (Camioneros) y Pablo Biró (APLA).

