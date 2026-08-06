Exigencia al máximo: la fuerte frase del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca ante Estudiantes

"Tenemos que ser más regulares. El campeonato es muy irregular. Tenemos que aprovechar, encontrar un buen funcionamiento y tratar de sumar, acostumbrarnos a ganar que es lo que impone este club", explicó el estratega sobre las exigencias que demanda la institución de la Ribera.

Qué dijo el entrenador de Boca sobre el gran momento de Leonel Flores

Durante la rueda de prensa, Arruabarrena dedicó palabras de reconocimiento hacia Leonel Flores, una de las apariciones más destacadas dentro del esquema azul y oro en el inicio de la presente temporada.

"Sabíamos lo que Leo nos podía dar. Es mérito de él de aprovechar las oportunidades, ser autocrítico. Estoy contento por él y por el grupo. Lo he dicho: es un grupo sano. Esperemos que el hincha de Boca se sienta identificado", subrayó el DT.

Qué reveló Arruabarrena sobre las charlas con Juan Román Riquelme y las incorporaciones

Consultado por la ventana de transferencias y la posibilidad de concretar los arribos de atacantes como Enner Valencia y Chimy Ávila, el DT prefirió mantener la cautela hasta que las operaciones se oficialicen, aunque confirmó el contacto permanente con el presidente del club.

"Yo hablo de los jugadores cuando están. Es siempre un mercado difícil para Boca por diferentes cuestiones. Estoy en contacto con el presidente, sabe perfectamente lo que necesitamos", reveló el técnico.

Finalmente, concluyó con un mensaje de respaldo hacia la plantilla actual: "Estoy tranquilo en ese sentido. Se han nombrado a varios jugadores. Esperemos concretar algo. Y, si no, seguir con lo que tenemos. Confío en este plantel. Conseguimos un buen triunfo pero no podemos quedarnos con esto. Estoy contento. Ponga a quien ponga, me siento confiado".