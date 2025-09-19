San Nicolás lanza su primer festival internacional de jazz con entrada libre

Un tributo en el teatro donde tocó Bill Evans

El Ensamble Bill Evans contará con Sorin en dirección, Daniel "Pipi" Piazzolla en batería, Abel Rogantini en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, y músicos invitados como Carlos Michelini, Franco Luciani, Rocío Giorgi, Lucio Balduini y una orquesta de cuerdas. La propuesta busca recrear el espíritu del concierto de Evans con una formación contemporánea.

A esta propuesta se suman Javier Malosetti con su Experiencia Científico-Musical, Lito Vitale Trío, el dúo Mono Fontana y Sergio Verdinelli, y el trío Mapu, integrado por Ramiro Flores, Hernán Jacinto y Pablo González. La programación abarca tanto nuevas generaciones como referentes históricos del jazz argentino.

El sábado tocarán, entre otros, The Bad Plus, el Ensamble Bill Evans, Mono Fontana y Yamile Burich, mientras que el domingo será el turno de Chris Cain, Hugo Fattoruso, Malosetti y Vitale. Ambas jornadas cerrarán con una jam session liderada por “Colo” Silva.

Fotografía, luthería y escena local acompañan la propuesta musical

Además de los conciertos, habrá una muestra fotográfica titulada “Expresiones” del jazz, a cargo de Pablo Astudillo, y una exposición de luthería con trabajos de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar. Estas actividades complementarias apuntan a generar un espacio de encuentro más amplio en torno al jazz.

La programación incluye también artistas locales como Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava y Groove Fandango, quienes compartirán escenario con figuras consagradas. La organización subraya el objetivo de fortalecer la identidad cultural de la ciudad y promover el turismo.

El Festival de Jazz de San Nicolás se presenta como una nueva plataforma para el intercambio artístico, con un formato abierto al público y una curaduría que cruza géneros, generaciones y territorios. Con entrada libre y propuestas paralelas, el encuentro busca consolidarse como una referencia en el circuito de festivales del país.