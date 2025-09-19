En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Música
Festivales

San Nicolás lanza su primer festival internacional de jazz con entrada libre

El evento se realizará el 4 y 5 de octubre con dirección artística de Nico Sorin y una grilla diversa que incluye figuras internacionales y referentes locales.

San Nicolás lanza su primer festival internacional de jazz con entrada libre

La ciudad bonaerense de San Nicolás será sede, el 4 y 5 de octubre, de la primera edición del Festival de Jazz, un encuentro internacional con entrada gratuita que reunirá a destacados músicos nacionales e internacionales. Con dirección artística de Nico Sorin y seis sedes simultáneas, el evento busca recuperar la huella dejada por Bill Evans en su histórico concierto de 1979.

Leé también Silvestre y la Naranja dio un show sorpresa en Palermo y va por Malvinas Argentinas
Silvestre y la Naranja sorprendió con un show íntimo en Palermo y anunció su recital en Malvinas Argentinas

El festival contará con escenarios en el Teatro San Nicolás, Villa Rocca, Esquina Menchaca, Colegio de Abogados y Auditorio Casa del Acuerdo. Cada sede ha sido especialmente acondicionada para ofrecer espectáculos gratuitos de alto nivel artístico. El encuentro es organizado por la empresa energética DESA (accionista mayoritario de EDEN) con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás.

Entre los artistas internacionales se destacan The Bad Plus (EE.UU.), cuarteto que cruza jazz, rock y pop, y Chris Cain & Nasta Super Band, con un repertorio centrado en el blues. También participará el uruguayo Hugo Fattoruso junto a Barrio Sur, con un despliegue rítmico basado en los tambores afrouruguayos.

“El jazz es libertad —explica Nico Sorin— y la diversidad fue el criterio para armar la grilla”, que incluye desde proyectos solistas hasta formaciones con orquesta de cuerdas. Uno de los puntos altos será el Ensamble Bill Evans, tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979.

Un tributo en el teatro donde tocó Bill Evans

El Ensamble Bill Evans contará con Sorin en dirección, Daniel "Pipi" Piazzolla en batería, Abel Rogantini en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, y músicos invitados como Carlos Michelini, Franco Luciani, Rocío Giorgi, Lucio Balduini y una orquesta de cuerdas. La propuesta busca recrear el espíritu del concierto de Evans con una formación contemporánea.

A esta propuesta se suman Javier Malosetti con su Experiencia Científico-Musical, Lito Vitale Trío, el dúo Mono Fontana y Sergio Verdinelli, y el trío Mapu, integrado por Ramiro Flores, Hernán Jacinto y Pablo González. La programación abarca tanto nuevas generaciones como referentes históricos del jazz argentino.

El sábado tocarán, entre otros, The Bad Plus, el Ensamble Bill Evans, Mono Fontana y Yamile Burich, mientras que el domingo será el turno de Chris Cain, Hugo Fattoruso, Malosetti y Vitale. Ambas jornadas cerrarán con una jam session liderada por “Colo” Silva.

Fotografía, luthería y escena local acompañan la propuesta musical

Además de los conciertos, habrá una muestra fotográfica titulada “Expresiones” del jazz, a cargo de Pablo Astudillo, y una exposición de luthería con trabajos de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar. Estas actividades complementarias apuntan a generar un espacio de encuentro más amplio en torno al jazz.

La programación incluye también artistas locales como Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava y Groove Fandango, quienes compartirán escenario con figuras consagradas. La organización subraya el objetivo de fortalecer la identidad cultural de la ciudad y promover el turismo.

El Festival de Jazz de San Nicolás se presenta como una nueva plataforma para el intercambio artístico, con un formato abierto al público y una curaduría que cruza géneros, generaciones y territorios. Con entrada libre y propuestas paralelas, el encuentro busca consolidarse como una referencia en el circuito de festivales del país.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Música
Notas relacionadas
Salta: imputaron a un hombre por atropellar a un playero tras intentar pagar con billetes falsos
Continúa el pánico en Pilar: siguen buscando a un puma suelto dentro de un barrio privado
Tragedia en las Altas Cumbres: un auto cayó 200 metros por un barranco y murió su conductor

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar