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Alerta por un puma suelto cerca de un barrio privado: piden no acercarse

El animal fue captado por cámaras de seguridad en la zona de El Cazador, Escobar. Defensa Civil y Flora y Fauna desplegaron un operativo para intentar localizarlo.

Alerta en Escobar por un puma suelto cerca de un barrio privado: piden no acercars

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El animal fue captado por cámaras de seguridad del barrio El Cazador mientras caminaba de manera sigilosa cerca del paredón que divide el country con el exterior.

Las imágenes encendieron la alarma entre los habitantes de la zona, que rápidamente dieron aviso a las autoridades.

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Intervienen Defensa Civil y Flora y Fauna

Tras el reporte, tomaron intervención áreas de Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna para coordinar tareas de búsqueda y seguimiento del felino.

Según indicaron medios locales, este tipo de animal suele desplazarse durante la noche y permanece oculto entre la vegetación durante el día, lo que dificulta su localización.

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Además, las autoridades advirtieron que no se debe intentar acercarse ni perseguir al animal en caso de volver a verlo.

Por el momento no se encontraron rastros concretos del puma, aunque los operativos continúan en distintos sectores cercanos al barrio privado.

Las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse atentos y comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia ante cualquier nuevo avistamiento.

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