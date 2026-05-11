Alerta por un puma suelto cerca de un barrio privado: piden no acercarse

Intervienen Defensa Civil y Flora y Fauna

Tras el reporte, tomaron intervención áreas de Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna para coordinar tareas de búsqueda y seguimiento del felino.

Según indicaron medios locales, este tipo de animal suele desplazarse durante la noche y permanece oculto entre la vegetación durante el día, lo que dificulta su localización.

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Además, las autoridades advirtieron que no se debe intentar acercarse ni perseguir al animal en caso de volver a verlo.

Por el momento no se encontraron rastros concretos del puma, aunque los operativos continúan en distintos sectores cercanos al barrio privado.

Las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse atentos y comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia ante cualquier nuevo avistamiento.