Se cansó de que le hagan bullying a su hija y enfrentó al acosador con una violenta amenaza

No obstante, en los últimos días la escuela de origen vasca fue noticia por un caso de bullying que pasó a mayores. El padre de una alumna amenazó violentamente a un joven de 13 años acusándolo de ser el responsable del maltrato a su hija.

La violenta amenaza

“Con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años”, comienza el violento audio que la familia del joven viralizó por las redes sociales.

En la misma línea, el adulto increpó al menor: “Me importa un reverendo huevo ir preso porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa”. “El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar, la próxima vez que cargues a mi hija. Pedazo de marica, cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho... Y si no, de última, te saco los oídos y se los pongo a mis hijas”, le espetó el enojado hombre del cual no trascendió el nombre al tratarse de una causa que involucra a menores de edad.

Alertado por las consecuencias que su amenaza podría tener, el padre de la víctima de bullying redobló la apuesta e instó al joven a radicar la denuncia: “Te voy a hacer mierda. Y que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia, y yo que vos la haría, para que te pongan custodia cuando entres y cuando salgas del colegio, porque te voy a hacer pedazos a vos y a tu vieja. ¿Me escuchaste?”.

Tal como aconsejaba en el mensaje, la familia del joven de 13 años radicó la denuncia en la Comisaría 4ª de Llavallol y ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, la cual dispuso una medida cautelar para que el hombre no pueda acercarse al chico amenazado por haber hecho bullying y tampoco a su familia.