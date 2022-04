"Gracias Lali, me pone feliz verla así, porque le destrozaron la vida": habla la mamá de la nena que fue viral por sufrir bullying

Cómo empezó la historia de Agustina

Mariela, la tía de la nena, había publicado el video que se convirtió en tendencia. Agustina lloraba en cámara y dice que no quiere volver más a la escuela debido a las reiteradas burlas que le propinan sus compañeros.

"MI DIOS QUÉ ESTÁ PASANDO!!! NO LO QUERÍA HACER PÚBLICO! ! PERO BASTA !!!ELLA ES MI SOBRINA Y RECIBE BULLING TODOS LOS DÍAS en la escuela !!! TAN SÓLO Tiene 6 añitos!!Basta de BULLING! !!Los niños también sufren pongansen tod@s en lugar del otr@", escribió Mariela en su cuenta de Facebook.

Y el video le llegó a Lali Espósito, que logró revertir, aunque sea por un momento, la situación:

Lali Espósito

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga”, comenzó diciendo Lali desde España. “Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total”, continuó la artista.

“Te quiero invitar, si podés porque sos de Mendoza, a unos de los shows que voy a hacer en Buenos Aires. Quiero que vengas a pasarla bomba como te mereces”, sumó la rubia dejando la invitación a la niña con el fin de levantarle el ánimo y darle energía.

Ahora la familia se prepara para viajar a Buenos Aires en agosto. Y la historia de Agustina y Lali puede tener un capítulo más.