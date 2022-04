"¿Se jugaron algún fulbito?": el inocente intercambio de cartas entre un excombatiente de Malvinas y su amigo en Buenos Aires

“¿Qué tal pibe? ¿Chupando frío? Y bueno, qué vas a hacer. El otro día estuve por tu casa y me quedé un rato con tu vieja (la vi bastante bien, quedate tranquilo) y me mostró tu carta, parece que no la estás pasando tan mal che..”. Esas fueron las primeras palabras que le escribió Gerardo a su amigo y compañero del club de vóley, Marcelo, quien en ese entonces se encontraba en Las Malvinas. Una carta enviada un 28 de abril de 1982 que refleja la desinformación que abundaba en el contexto de la guerra y el gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri en Argentina.