Se bajó los pantalones, orinó en plena función de cine y provocó una inesperada reacción de los espectadores

Un hombre fue arrestado en un cine, luego de orinar en plena proyección de la película Demon Slayer. El episodio ocurrió el viernes por la noche en el AMC Surprise Pointe 14, ubicado sobre Litchfield Road, Arizona, Estados Unidos.
Tras el llamado del público, la Policía detuvo al acusado y el cine decidió reembolsar las entradas y regalar golosinas.
Se bajó los pantalones, orinó en plena función de cine y provocó una inesperada reacción de los otros espectadores
Según informó el medio local Arizona Family, el acusado se levantó de su asiento, se bajó el cierre del pantalón y comenzó a orinar frente al resto de los espectadores.
De acuerdo con los testigos, el hombre, identificado como Limil Hull, se comportó como si nada hubiera ocurrido después del acto. Otros asistentes lo enfrentaron y llamaron a la Policía, que llegó al lugar alrededor de las 23.
El complejo AMC ofreció reembolsos, permitió continuar la función en otra sala y entregó snacks gratuitos a todos los clientes afectados.
Algunas versiones indicaron que el hombre incluso habría orinado a un niño que estaba sentado cerca. Las personas presentes lo sacaron de su asiento y lo golpearon hasta que no pudo mantenerse en pie.
Hull fue arrestado y quedó imputado por exposición indecente, conducta desordenada, daño criminal y negarse a proporcionar un nombre verdadero. Tras la audiencia inicial, recuperó la libertad bajo su propio reconocimiento.