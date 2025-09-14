Quién era Matías Travizano, el físico argentino que llevó a Milei a Silicon Valley y murió en un accidente

En 2007, fundó Binaria, una compañía dedicada a soluciones de inteligencia de marketing basadas en el comportamiento de usuarios en redes sociales. Este proyecto fue considerado la antecesora de Gran Data, su empresa más reconocida, que vendió en noviembre de 2024 a Everdata.

Travizano defendió la transformación tecnológica de Argentina, promoviendo la inteligencia artificial como eje de desarrollo y destacando las ventajas geopolíticas y la calidad del talento técnico del país.

Su vínculo con Milei y el acercamiento a Silicon Valley

Travizano mantenía una amistad cercana con Demian Reidel, exjefe de asesores del Presidente Javier Milei y actual titular de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA). Gracias a esa relación, acompañó al Presidente en su gira por Silicon Valley, considerada un paso clave para abrir puertas a la inversión tecnológica internacional.

En su cuenta de X, Travizano publicó un artículo titulado "Milei en Silicon Valley: AI, oportunidades y aceleración", donde destacó: "Fue muy interesante no sólo asistir de primera mano al interés que despertó Milei en los líderes de la tecnología que viene cambiando el mundo, sino también ver las oportunidades concretas que se abren para Argentina en el campo de la Inteligencia Artificial (AI)".

Además, remarcó que las ideas de libre mercado y libre empresa fueron el punto de conexión que permitió un entendimiento inmediato con los líderes tecnológicos estadounidenses.

El legado de Mat Travizano

Matías Travizano deja un legado de innovación, emprendimiento y visión tecnológica. Sus compañías y proyectos contribuyeron a posicionar a Argentina en el mapa del Big Data y la Inteligencia Artificial, y su influencia en la política tecnológica vinculada al sector privado marcó un antes y un después.

Su trágica muerte deja un vacío en la comunidad tecnológica argentina, y a la vez un recordatorio del impacto que un emprendedor visionario puede tener en la proyección internacional del país.