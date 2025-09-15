El nuevo y contundente parte médico de Thiago Medina tras el grave accidente en moto

Embed

El último viernes Thiago Medina protagonizó un grave accidente conduciendo su moto al chocar contra un auto por el cual salió despedido varios metros tras el impacto.

El ex participante del reality Gran Hermano fue sometido a una cirugía de urgencia en la que se le extirpó el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado, por lo que se solicitó además 25 donantes de sangre.

Tras el accidente, Thiago Medina fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) e ingresado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno en estado crítico.

“El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", se informó en un principio tras el impacto de la noticia.

En tanto, el periodista Fabián Rubino precisó desde el móvil de Vivo el sábado, el ciclo que conduce Guillermo Battaglia en la pantalla de A24. "Fue operado, le extirparon el vaso. Tiene otros órganos también comprometidos, por eso la reserva del caso".

thiago medina 2

Qué dijo Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

Daniela Celis compartió un posteo en las últimas horas donde dio las últimas novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina tras el grave accidente en moto por el que está internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

“Thiago tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que le envían. Permanece en el mismo estado y presenta diagnóstico reservado. Mantenemos el pedido de oración”, escribió Pestañela en una historia de Instagram.

Y agregó sobre el papá de las gemelas Laia y Aimé, de quien se separó hace pocos meses: "Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. Toda la luz que envían está llegando".

Además, Daniela Celis llevó tranquilidad sobre su entorno familiar: “Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias”.

También compartió una imagen de una de sus hijas sosteniendo un rosario, acompañada por un mensaje cargado de emoción: “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

daniela celis historia 2