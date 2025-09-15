Madrugada de terror en un famoso canal de TV: un hombre con un cuchillo exigió salir al aire y desató el caos

Frente a la violencia de la situación, los trabajadores del canal dieron aviso inmediato a las autoridades. En pocos minutos, personal de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar y montó un importante operativo de seguridad que incluyó el vallado preventivo de la zona.

El episodio generó gran preocupación en el vecindario, ya que la irrupción coincidió con el horario en que varios trabajadores y móviles de prensa comienzan sus tareas. Según testigos, el hombre se mostraba alterado, gritaba que necesitaba “salir en la tele” y que quería que le hicieran una nota.

Intervención de periodistas, asistencia médica y antecedentes

Mientras el operativo avanzaba, se vivieron instantes de tensión en el hall de entrada. En un momento, tres periodistas del canal advirtieron que el intruso ya no tenía el cuchillo en su poder y se acercaron para dialogar con él. Lograron calmarlo y evitar que se lastimara o que agrediera a alguien más.

Aprovechando ese instante, efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) ingresaron, redujeron al hombre y lo detuvieron sin que se registraran más heridos.

Embed

Una vez neutralizada la amenaza, el acusado fue asistido por personal del SAME psiquiátrico, que lo trasladó al hospital Argerich para su evaluación. Las autoridades confirmaron que el sujeto presentaba signos de alteración en sus facultades mentales y que cuenta con un amplio historial delictivo.

El aprehendido cuenta con antecedentes penales por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, y registra una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

Por el hecho de esta mañana, la Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, ya que el hombre rompió un vidrio al ingresar de manera intempestiva al edificio.

Por su parte, el guardia de seguridad herido fue atendido en el lugar y se encuentra fuera de peligro. Los destrozos en la planta baja del canal fueron relevados por personal de Policía Científica.