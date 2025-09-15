En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Terror
Cuchillo
Tensión

Madrugada de terror en un famoso canal de TV: un hombre con un cuchillo exigió salir al aire y desató el caos

La madrugada de este lunes se vivieron momentos de extrema tensión cuando un hombre armado con un cuchillo ingresó por la fuerza al edificio, amenazó al personal de seguridad, hirió a uno de ellos y causó destrozos.

Un hombre con antecedentes entró a un reconocido canal de TV y amenazó con un cuchillo

Un hombre con antecedentes entró a un reconocido canal de TV y amenazó con un cuchillo

Un hombre irrumpió en la madrugada de este lunes en el edificio del canal Crónica TV portando un cuchillo, con el que amenazó a los miembros de seguridad y le dio un puntazo a uno de ellos. Mientras exigía entrar para salir en vivo, rompió vidrios y mobiliario hasta que finalmente fue detenido.

Leé también Feroz pelea en la tribuna de Aldosivi: se enfrentaron con cuchillos en el partido contra Newell's
Brutal pelea a cuchillazos en la tribuna de Aldosivi durante el partido ante Newells (captura video)

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana en el edificio ubicado en la Avenida Juan de Garay 140. De acuerdo con fuentes policiales, el individuo llegó hasta la entrada principal del canal y, en un estado de alteración evidente, manifestó que quería ingresar a los estudios para que lo entrevistaran en vivo.

Los empleados de seguridad privada le pidieron que se retire, pero el hombre se negó e inició un forcejeo. Fue entonces cuando extrajo un cuchillo y atacó a uno de los vigiladores, propinándole un puntazo que le provocó heridas leves. Tras el ataque, el intruso comenzó a avanzar por la planta baja, rompiendo vidrios y mobiliario con el objetivo de llegar a los estudios donde se encontraban los equipos de transmisión

un-hombre-con-antecedentes-penales-irrumpio-en-BPP2FH3JWBFODNVSM54X6EL4KA

Frente a la violencia de la situación, los trabajadores del canal dieron aviso inmediato a las autoridades. En pocos minutos, personal de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar y montó un importante operativo de seguridad que incluyó el vallado preventivo de la zona.

El episodio generó gran preocupación en el vecindario, ya que la irrupción coincidió con el horario en que varios trabajadores y móviles de prensa comienzan sus tareas. Según testigos, el hombre se mostraba alterado, gritaba que necesitaba “salir en la tele” y que quería que le hicieran una nota.

Intervención de periodistas, asistencia médica y antecedentes

Mientras el operativo avanzaba, se vivieron instantes de tensión en el hall de entrada. En un momento, tres periodistas del canal advirtieron que el intruso ya no tenía el cuchillo en su poder y se acercaron para dialogar con él. Lograron calmarlo y evitar que se lastimara o que agrediera a alguien más.

Aprovechando ese instante, efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) ingresaron, redujeron al hombre y lo detuvieron sin que se registraran más heridos.

Embed

Una vez neutralizada la amenaza, el acusado fue asistido por personal del SAME psiquiátrico, que lo trasladó al hospital Argerich para su evaluación. Las autoridades confirmaron que el sujeto presentaba signos de alteración en sus facultades mentales y que cuenta con un amplio historial delictivo.

El aprehendido cuenta con antecedentes penales por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, y registra una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

Por el hecho de esta mañana, la Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, ya que el hombre rompió un vidrio al ingresar de manera intempestiva al edificio.

Por su parte, el guardia de seguridad herido fue atendido en el lugar y se encuentra fuera de peligro. Los destrozos en la planta baja del canal fueron relevados por personal de Policía Científica.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Terror Cuchillo CrónicaTV
Notas relacionadas
Salió del aula, volvió con un cuchillo y desató el terror: el brutal caso que conmocionó a una escuela
Un fiscal intentó abrir una urna con un cuchillo, pero fue interceptado por la policía
Se bajó los pantalones, orinó en plena función de cine y provocó una inesperada reacción de los espectadores

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar