¿Se despide el frío? Así estará el tiempo en el AMBA y el país en los días previos a la primavera

De cara a la última semana del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá días mayormente nublados y con escasas probabilidades de lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las condiciones climáticas para la semana previa al inicio de la nueva estación.
¿Se despide el frío? Así será el clima en el AMBA y en el interior del país esta semana(Foto: archivo)
Tras un domingo con lloviznas leves que se extendieron hasta la madrugada de este lunes, la jornada continuará sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde y noche se prevé un leve despeje, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 21°C.
El martes se mantendrá el tiempo estable, con mínimas de 12°C y máximas de 21°C. El dato destacado será la presencia de neblina en las primeras horas de la mañana.
Desde el miércoles hasta el viernes aumentará la nubosidad, pero las chances de lluvia seguirán siendo muy bajas (0% a 10%).
Para el fin de semana, el sábado tendrá cielo nublado, mínima de 16° y máxima de 21°, mientras que el domingo estará mayormente nublado, con temperaturas entre los 14° y 20°.
Este lunes persistirán lluvias en el norte y niebla en el sur y sureste de la provincia durante la madrugada. Con el correr de las horas, el cielo comenzará a despejarse desde el suroeste, para quedar algo nublado en la mayoría de las localidades hacia la tarde.
Sin embargo, desde el martes comenzará un proceso de aumento gradual de la nubosidad desde el suroeste (Coronel Suárez, Sierra de la Ventana, Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca y Monte Hermoso).
Para el miércoles, hay posibilidades de que se desaten tormentas aisladas en dicho sector, que con el pasar de las horas se trasladará hacia el centro y afectará a una parte de la zona costera (desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata).
Las precipitaciones se mantendrán hasta el viernes a la mañana, para finalmente culminar con el cielo totalmente cubierto.
Para este lunes rigen cuatro alertas amarillas: tres por tormentas y una por lluvias. En Chubut (Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches) se esperan lluvias persistentes, con acumulados de 30 a 50 mm, pudiendo superar esos valores en algunos puntos. No se descarta la caída de lluvia y nieve en las zonas más altas.
Por otra parte, las tormentas afectarán zonas de Santa Fe (General Obligado, San Javier, Vera), Entre Ríos (Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay) y Corrientes (Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce).
Según el SMN, las tormentas pueden incluir abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional granizo. Los acumulados esperados rondan entre 30 y 50 mm.