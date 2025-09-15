La inesperada decisión de Miguel Ángel Russo tras el empate de Boca ante Rosario Central

Durante la semana previa, se evaluó la posibilidad de que fuera titular por las buenas señales en los entrenamientos, pero finalmente se resolvió mantenerlo al margen. En su lugar estuvo Leandro Brey, quien protagonizó una jugada desafortunada en el gol olímpico convertido por Ángel Di María.

Si Marchesín responde bien a las últimas pruebas físicas y médicas, el escenario más probable es que reaparezca en el próximo compromiso frente a Central Córdoba, recuperando su lugar en la titularidad.

¿Qué pasa con Ander Herrera y su prolongada ausencia?

Otro de los nombres que concentra la atención es Ander Herrera. El volante lleva más de 50 días de recuperación tras la molestia sufrida en la práctica del 21 de julio, previa al choque con Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

Aunque viajó a Rosario, no estuvo en la nómina de alternativas frente al Canalla. El español no disputa un partido oficial desde el 16 de junio, en la derrota de Boca ante Benfica en el debut del Mundial de Clubes, cuando debió dejar la cancha a los 19 minutos por un pinchazo muscular.

En este contexto, el interrogante es si Herrera estará en condiciones de regresar el próximo domingo. Su evolución será evaluada día a día, aunque desde el cuerpo técnico mantienen la cautela por el tiempo que lleva sin ritmo de competencia.

¿Qué otros jugadores pueden volver al equipo?

Además de Marchesín y Herrera, hay otros futbolistas que podrían reaparecer. Tomás Belmonte, que fue suplente en Rosario tras dejar atrás una molestia, podría recuperar protagonismo. Lo mismo ocurre con Marco Pellegrino, que estuvo en el banco y se perfila como alternativa en la zaga pese al buen rendimiento de Ayrton Costa.

Russo también sigue de cerca la evolución de otros jugadores que arrastraron pequeñas molestias, con la intención de llegar al partido ante Central Córdoba con el plantel lo más completo posible.

Lo que se viene para Boca

Con el Clausura como único objetivo hasta fin de año, Boca buscará sostener su buen andar y mantenerse en la pelea. El empate en Rosario dejó sensaciones encontradas, pero la chance de trabajar con una semana completa de entrenamientos y la expectativa por los regresos de figuras importantes alimentan la confianza de Russo y su cuerpo técnico.

La mirada está puesta en recuperar soldados clave y encontrar la mejor versión colectiva para encarar el tramo decisivo del campeonato.