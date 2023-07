Sindicato de trapitos y manteros: eligen a un ex barrabrava como secretario general

En declaraciones radiales con Reynaldo Sietecase, el abogado habló sobre cómo será el funcionamiento del sindicato, de aprobarse el proyecto. "Uno piensa que los trapitos son personas autónomas, pero no. Hay un trapito que contrata a 4 o 5, y se da una relación de dependencia que no está registrada formalmente. Nosotros, como sindicato, podemos intervenir entre esa patronal y el trabajador", explicó.

Frente a la sensación general de sindicalizar una actividad ilegal, aseguró que "la otra opción es no hacer nada". "El primer paso es regularizar de algún modo y frenar las situaciones violentas. En segundo lugar, transmitirle a quien se dedica a la actividad que no pueden hacer un cobro colectivo porque si no nosotros los vamos a denunciar. Y el tercer paso sería reconvertir la actividad en cualquier otra que genere ingresos", afirmó.

Fabián Giannotta será el presidete de la agrupación. (Foto: Mundo Poder)

Sobre la elección de Giannotta como secretario general, expresó que la decisión se tomó debido a que muchos trabajadores lo conocían y confiaban en él. "Se puso a agarrar la batuta de organizar el sindicato", explicó. La polémica con esta designación tiene que ver con la causa por homicidio en la que está involucrado.

"Eso es una sentencia firme. En lo personal, yo no puedo decir, porque lo conozco desde hace años, si fue culpable o no, pero eso es otra charla. Me parece loable que se esté dedicando (una vez que pagó su condena) una actividad lícita, democrática y en defensa de gente vulnerable", aseguró.

La explicación de Bianco respecto de cómo funcionará económicamente el sindicato tiene que ver con el aporte al monotributo. "Generalmente, un sindicato se crea para negociar con una patronal. Acá no habría una patronal, sino que serían todos monotributistas que aportarían", explicó.

"El primer paso va a ser que empiecen a registrarse quienes tienen trabajadores a cargo, que se inscriban como empleadores y blanqueen a sus trabajadores", continuó. "Los primeros aportes serán de los propios trabajadores que quieren conformar el gremio. Es a pulmón", finalizó.