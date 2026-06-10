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La Ciudad late Mundial: Buenos Aires habilita una mega Fan Fest para vivir la Copa del Mundo 2026

Entre el 11 de junio y el 19 de julio, la Plaza Seeber será el lugar ideal para seguir de cerca la gran cita futbolística. Allí se podrán ver los partidos de Argentina y los más destacados del torneo en pantalla gigante, además de disfrutar de foodtrucks y shows en vivo.

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Entre el 11 de junio y el 19 de julio

Entre el 11 de junio y el 19 de julio, los hinchas podrán disfutar de La Ciiudad late Mundial (Foto: Linda Buenos Aires).

Del 11 de junio al 19 de julio, el frío del invierno se convierte en un cálido abrazo de gol en Plaza Seeber, un espacio que, como toda cábala, volvemos a visitar para vivir un nuevo Mundial de fútbol con la ilusión intacta.

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El encuentro se desarrollará desde las 10:30 (Foto: Linda Buenos Aires).
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La ciudad más linda del mundo está preparada para disfrutar otra aventura inolvidable con la proyección de los partidos más destacados de la Copa del Mundo 2026 y donde todos podremos sumergirnos en una experiencia a puro fútbol y diversión.

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La Ciudad late Mundial te invita a disfrutar, en pantalla gigante, la transmisión oficial de los partidos de la Selección Argentina. Pero además habrá foodtrucks y espacio para sentarse y disfrutar, además de artistas itinerantes y shows en vivo, entre otras actividades.

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Para más información sobre La Ciudad late mundial

  • Del 11 de junio al 19 de julio.
  • Plaza Seeber – Av. Libertador y Av. Sarmiento.
  • Más información en: linda.buenosaires.gob.ar
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