La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

Los resultados de la autopsia determinaron que Solari falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Además, los estudios complementarios descartaron la existencia de lesiones traumáticas u otros elementos que pudieran generar dudas sobre las causas del fallecimiento.

Fanaticos del Indio Solari El cuerpo fue trasladado provisoriamente a un cementerio del sur del conurbano bonaerense. (Foto: Reuters)

Con esos informes incorporados al expediente, el fiscal autorizó la cremación de acuerdo con la voluntad expresada por la familia. En ese contexto, se espera que la causa judicial quede cerrada en los próximos días.

Otro de los trámites que deberán completarse será la inscripción formal de la muerte del músico para obtener la partida oficial de defunción. El pedido debe ser presentado por la familia y requiere la autorización del fiscal interviniente.

Esa documentación será necesaria para distintos procedimientos legales, entre ellos el inicio de la sucesión vinculada al patrimonio y a la obra artística de Solari. Hasta el mediodía del lunes, el trámite todavía no había sido ingresado en los tribunales de Morón.

El último adiós al Indio Solari

La despedida abierta al público del Indio Solari finalizó en la madrugada del lunes después de más de 18 horas ininterrumpidas de velatorio en Avellaneda. El cierre estuvo acompañado por la lluvia y una menor concurrencia de personas, tras una jornada que convocó a seguidores de diferentes regiones del país.

A través de las redes oficiales del artista, la familia agradeció las muestras de afecto recibidas y compartió un mensaje dirigido a sus fanáticos. “La música debe seguir sonando, más allá de lo que ocurra. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, expresaron.