Coldplay: cómo surgió la idea de que Chris Martin vista una remera con la imagen de Jason

Inmersa en una profundo estado de tristeza, cuatro días después de la ausencia de Jason, el destello de una idea rescató a Norma del abismo. Imaginó hacerle llegar su historia a Coldplay y que el propio Chris Martin la ayude a difundir lo sucedido para que no quede en el olvido.

"Yo no tenía ganas de nada. Nunca me hubiera imaginado que, en medio del tremendo dolor, me surgiera esto a dos días de haberlo enterrado. No tengo dudas que fue Jason", compartió su madre.

"Me gustaría que los músicos sepan que mi hijo tenía ganas de estar ahí. Sería una caricia para el alma", contó en diálogo con A24.com, y agregó: "Para mí, todo esto es una idea de mi hijo".

El pedido de la mamá de Jason a Coldplay

El pasado 14 de octubre, Norma se expresó a través de su cuenta de Facebook con el fin de que la historia de Jason se vuelva viral y llegue a los músicos de Coldplay.

"Soy mamá de un amante de la música de Coldplay, que hace 4 días le sacaron la vida para robarle y el cual sacó las entradas para ir a verlos. Yo tengo 4 entradas para el 7 de noviembre y para la última noche de los shows", introdujo en su relato.

Y continuó: "Me gustaría, de ser posible, si se pudiera llegar al cantante mi pedido de hacerle llegar una remera con su foto, para que él esté en un tema especial esa noche. Porque ese era un deseo que quedó sin realizarse por la inseguridad que vivimos en Argentina".

"Desde ya agradecería si se hace viral mi pedido de madre que lamenta llegar a esto, porque él debería haber ido a verlos en persona!!! Mi hijo se llamaba Jason Ezequiel Morel", concluyó.

El mensaje de Norma se volvió viral de inmediato. Fue compartido más de 60 mil veces, superó las 40 mil reacciones y tuvo unos 18 mil comentarios. Su causa empezó a ser también la de otros cientos de usuarios que la acompañan en la iniciativa de llegar a Chris Martin.

La remera que la mamá de Jason le quiere hacer llegar a Chris Martin

"Los clubes de fans de Coldplay ya están al tanto, pero todavía nadie se comunicó conmigo", indicó Norma, quien ya tiene preparada la remera para obsequiarle al cantante de la banda con una imagen de Jason y la leyenda "mi hijo, mi héroe, mi ángel".

"Me gustaría dársela personalmente (a Chris Martin)", cuenta Norma, quien también está en la búsqueda de "unificar" los tickets que tiene a disposición para los conciertos del 7 y 8 de noviembre, de manera que toda la familia de Jason pueda asistir, al unísono, al recital de Coldplay.

"Tenemos cuatro entradas para el 7 de noviembre y tres para el 8. La idea es modificarlas con alguien porque va a venir hasta el padre de mi hijo, que no quería hacerlo. A nosotros nos gustaría estar en la última fecha porque es la que había elegido Jason".

El beso y el abrazo con el que sueña Norma para despedirse de Jason

Sobre el final de la charla con A24.com, Norma recuerda las imágenes que se le vienen a la memoria de Jason cuando escuchaba Coldplay en sus auriculares. "Era muy generoso", afirma con orgullo.

"La vida de mi hijo en este mundo ya tuvo su ciclo, sé que el está en paz. Me duele, claro, porque una sabe que no lo va a ver más. Pero me tiene entera la paz que yo tengo y estoy convencida de que él está mucho mejor que acá", subraya.

"Lamentablemente de mi hijo no me pude despedir. No le pude dar un beso ni un abrazo ese día (del asesinato). Creo que cuando vea a Chris Martin con la foto de él, va a ser como el beso y el abrazo que no le pude dar", se ilusiona.