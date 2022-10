Coldplay en Argentina: así fue el impactante primer show en River

No quedaron dudas de cuánto ansiaban los fanáticos de Coldplay este regreso con el que los británicos debutaron en vivo con canciones de sus últimos dos trabajos discográficos, Music of the Spheres (2021) y Everyday Life (2019). La relación de Coldplay con el público local había quedado marcada a fuego cuando eligieron al país como lugar de inicio y de cierre de su gira “A Head Full of Dreams”, entre 2016 y 2017.

Al fin llegó el momento. En un River lleno de gente y de clima festivo, la noche tuvo su puntapié con la energía especial de un clásico de todos los tiempos “Here Comes The Sun”, de los Beatles, seguido por los acordes de guitarra de “Un Bossa +”, el elegido de Zoe Gotusso para comenzar en una nota íntima.

Coldplay

La artista hizo entrar en clima a los asistentes con temas como “Amar y partir”, “Rico y sano”, uno de sus últimos lanzamientos dedicados a su abuela. Brilló en la interpretación de canciones de su primer y por ahora único álbum de estudio Mi Primer Día Triste, con temas como como la canción que le da el nombre al álbum, “María”, “Cuarto creciente” y “Desnuda”. Mientras se despedía la tarde, Zoe cerró con “Ganas”, uno de sus singles más pegadizos, dejando al público sumido en un clima alegre, listos para disfrutar de H.E.R.

Ni bien empieza a cantar, quienes no conocían a H.E.R. abrieron los ojos incrédulos. H.E.R. abrió con “Going Crazy”, single que sacó en colaboración con Dj Khaled. Es que la multiinstrumentista -se la pudo ver tocando guitarra y batería- es dueña de una voz cautivante que pone al frente de melodías exquisitas, mostrando gran versatilidad genérica. Como carta de presentación (es la primera vez que pisa suelo argentino), el show mostró distintas facetas: H.E.R. se lució con baladas de su autoría como “Slide”, “Focus”, y “Hard Place” así como con canciones energizantes, entre las que se destacó la excelente “Glory”.

Coldplay

Luego del impresionante momentum que supuso el cierre de H.E.R, el aire se tensó. Al fin era la hora de ver en vivo a Coldplay después de tantos años. La tensión se liberó en un momento de altísima emoción cuando, entre impresionantes fuegos artificiales, caminando por la pasarela, los integrantes de la banda llegaron al escenario e hicieron la intro “Music of the Spheres”, seguida por el éxito “Higher Power”. Una nota luminosa y optimista para dar comienzo a esta visita histórica, producida por DF Entertainment y Live Nation y presentada por Motorola. Las miles de voces se sumaron a cantar, algo que sucedería reiteradas veces a lo largo de la noche, como con los hits “Yellow”, “Viva la Vida”, “A Sky Full of Stars” y “Clocks”, que tienen estatuto de verdaderos himnos”. Durante más de dos horas, el público cayó ante el embrujo de un show de alto impacto sonoro, visual y emotivo. La banda estrenó ante los fans locales canciones de sus dos últimos álbumes, Music of the Spheres (2021) y Everyday Life (2019), entre las que estuvieron “Humankind”, “My Universe” y “Sunrise”; así como canciones atemporales de sus comienzos como “Fix You” y “The Scientist” o bien infaltables como “In My Place” o “Hymn for the Weekend”.

No conforme con regalar versiones impresionantes de su extensa trayectoria, la banda conmovió al público con “Let Somebody Go”, para la cual invitaron a H.E.R. a sumarse a cantar junto a Chris Martin, en una versión impecable del tema que Martin canta originalmente con Selena Gómez. Pero esta no fue la única sorpresa de la noche: inmediatamente después del dúo con H.E.R., Coldplay homenajeó a una de las bandas más importantes de la historia de la música en Argentina. El público no daba crédito al reconocer De Música Ligera, de Soda Stereo. Así se volvió realidad el regreso de esta banda tan querida por los fans locales y comenzó su pasó épico por el país. Los próximos conciertos serán los días 26, 28 y 29 de octubre y 1, 2, 4, 5, 7, y 8 de noviembre. Esta gira no es solamente histórica por la magnitud de la concurrencia sino también por el compromiso con el medioambiente que guió cada decisión del tour. “Music of the Spheres World Tour” también constituye un hito en cuanto a las propuestas de espectáculos sustentables y responsables en cuanto al uso de recursos.