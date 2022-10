Coldplay en Argentina: Salen nuevos tickets a la venta y a un súper precio

Producido por DF Entertainment y presentado por Motorola, los británicos llegarán para concretar un hito único en la historia de los shows en vivo en Argentina, al realizar la mayor cantidad de conciertos en el legendario Estadio River Plate.

La exitosa gira de Coldplay

Con más de 3,2 millones de entradas vendidas alrededor del mundo, los increíbles shows de Coldplay, caracterizados por su imponente puesta en escena, la emoción como eje central de todas sus presentaciones y la participación activa del público como parte de sus shows, la banda no deja de sumar adeptos alrededor de todo el mundo.

Luego de su última visita al país, en el marco de la exitosa gira “A Head Full Of Dreams (que comenzó en Argentina en 2016 y finalizó acá también un año después, en 2017), los estadounidenses presentarán “Music Of The Spheres World Tour”, la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental en sus propios conciertos, incluyendo iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.