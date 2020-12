El TEG del virus: las alertas que el mundo no vio y las fallas de los sistemas de salud que se expandieron por todo el planeta

TEG, el clásico juego de guerra y estrategia

¿Qué tienen en común una fábrica de jeringas de la India que distribuye su producción en todo el mundo, una granja donde cientos de cerdos o aves conviven hacinados, casi sin poder moverse, y la deforestación de millones de hectáreas del Amazonas o la quema de campos en el Delta del Paraná? A primera vista, nada. Sin embargo, comparten algo invisible y esencial.

La pandemia del Covid-19 nos mostró cuán vulnerables somos. Y abrió preguntas. ¿Qué sucede con la inversión en investigación, prevención y salud pública? ¿Quién se encarga de la detección de los miles de nuevos virus y microorganismos que podrían “saltar” de animales exóticos o incluso domésticos a los humanos?

¿En manos de quiénes está la cadena de suministros de insumos que son básicos para nuestra salud? El problema incluye a los países en vías de desarrollo y a aquellos que, con sus reglas, pueden jugar más fuerte. La duda y la deuda se pagan caras.

La estrategia y el azar

El TEG es un juego de mesa que se convirtió en un clásico. Las tres letras de su nombre hablan de un plan táctico y estratégico de guerra. Y fue esa la metáfora que más se uso en este 2020 para hablar sobre la pandemia: una "lucha" contra un "enemigo": el coronavirus.

El año del Covid también amplificó la voz de expertos como el epidemiólogo Michael Olstelholm, profesor de la Universidad de Minnesota. El experto acaba de ser convocado como asesor por el presidente electo de EEUU, Joe Biden.

Imagen de microscopio electrónico de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que muestra el coronavirus SARS-CoV-2

En 2017 publicó La amenaza más letal, un libro que se reeditó este año, donde predijo que estábamos al filo de una pandemia. "La falta de inversión, liderazgo y voluntad pública hacen que la preparación ante un escenario como el que vivimos en 2020 sea lamentable”, asegura el catedrático.

La Argentina no escapa a este escenario. El Dr. Adolfo Rubinstein, último secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri, habló al respecto con A24.com. “Es un tema que genera preocupación global. Hay una falla de los países y de los sistemas de salud ante la pandemia”, asegura.

Dr. Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud (Foto: Archivo)

Y agrega: “Las razones por las que las pandemias se están acelerando en este siglo tienen mucho que ver con el ecosistema, la urbanización acelerada. También con las migraciones y el transporte, las comunicaciones”.

De animales a humanos: un salto imperceptible que nos cambió la vida

El Covid es una enfermedad zoonótica: pasa de animales a humanos. Según los expertos miles de virus en la naturaleza podrían “pegar el salto” a animales y luego a los humanos, o directamente a nuestra especie. Por eso, en buena medida, el origen de esta pandemia es un problema medioambiental.

“Hay muchísimas especies silvestres que son reservorios, hospedadores de virus", dice a A24.com Rubén Quintana, investigador del Conicet y Profesor Asociado del Dpto. de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Incendios en el Amazonas (Foto: AFP)

"Cuando empieza a haber una degradación ambiental, en algunos casos las especies silvestres se acercan a estas áreas modificadas porque ahí encuentran refugio, alimento", explica.

Para Quintana “eso pasa, por ejemplo, con especies de murciélagos. Se avanza sobre una zona selvática y se transforman zonas rurales o periurbanas”, agrega el biólogo que tiene un posdoctorado en Harvard e investiga en la Universidad Nacional de San Martín.

A partir de ahí los animales silvestres interactúan con los animales domésticos. Otras veces, el intercambio es directamente con los humanos.

Así se arma una cadena que va de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad a la zoonosis. “Todo este proceso de avances de las fronteras agrícolas, pecuarias, forestales, mineras, urbanas están generando mayor acercamiento de gente a estos posibles agentes zoonóticos”, dice Quintana.

El efecto mariposa

Un proverbio chino asegura: «El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo». Según este concepto vinculado a la Teoría del Caos, el aleteo de un insecto en Hong Kong puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Según los expertos, sin políticas públicas que conserven el ambiente otros seres mucho más pequeños, invisibles, pueden producir cambios radicales.

Animales silvestres en "mercados húmedos" de Asia (Foto: EFE)

Esto no es ciencia ficción ni proverbio chino. Virólogos y especialistas como el Dr. Rubinstein lo saben. El peligro está en “todos estos cambios socio-demográficos y alimentarios”, dice.

Hay pautas culturales que son una bomba de tiempo: “los mercados húmedos de Asia, donde conviven especies silvestres, particularmente los murciélagos, que se volvieron platos exóticos, con otras domésticas, como los cerdos”, señala Quintana.

Sede de la OMS, el organismo que perdió formalmente el apoyo de Estados Unidos en plena pandemia (Foto: Archivo)

Para el ex secretario de Salud, que además es Magister en Epidemiología Clínica en la Escuela de Salud Pública de Harvard la aparición de nuevos virus en humanos “es un riesgo que probablemente se acelere”. Sin embargo, “aún no se le ha dado ni los recursos ni la suficiente importancia. La OMS no logró concitar el apoyo de los países”.

El diputado Pablo Yedlin es médico y preside la comisión de Salud Pública de la Cámara baja. Asegura que, durante las últimas décadas hubo varias alertas: “Después de lo que fue la gripe aviar y la H1N1, el SARS 1, ahora el SARS 2 y el MERS”, el peligro sigue girando.

El diputado Pablo Yendlin (Foto: Archivo)

Según el profesional especializado en Servicios y Sistemas de Salud, hoy “hay varias gripes dando vueltas, se cree que H3N2, H5N1. Años atrás “la OMS empezó con preparativos buscando prever lo que al final terminó siendo esta pandemia”, relata. “Muchos países participaron con simulacros, incluso la Argentina, tanto en el ministerio de Manzur como antes con Ginés”.

Al respecto Rubinstein dijo:

- ¿Qué se hizo en la Argentina ante las advertencias de la OMS sobre estas posibles pandemias?

“En mi gestión hicimos una acreditación voluntaria dentro de lo que es la agenda de seguridad sanitaria global. Casi a fin del año pasado vinieron expertos mundiales y de la OMS y evaluaron cómo estaba preparado el país para responder a las catástrofes, desastres, entre ellos las pandemias.

- ¿Cómo resultó esa experiencia?

"No salimos mal evaluados. Funcionaba, lo que era el SINAGIR, un sistema nacional de gestión de riesgos. Ahora creo que realmente no está funcionando. Cuestionaron los puntos de entrada al país, entre otros Ezeiza. A ese informe lo recogió la actual gestión. En otros países de la región es lo mismo. Se hizo bastante poco para prepararse para la pandemia”.

Estrategias y tablero

Los cambios geopolíticos dejaron sus huellas en este TEG del virus. Según Yedlin: “La llegada de Trump a los Estados Unidos, como importante inversor en la OMS, empezó a desacreditar las inversiones en detección, mucho antes de la pandemia”.

"Estamos en un momento de guerra comercial donde se imponen las agendas nacionales sobre las globales", dice Rubinstein

Con una visión de que eran superfluos porque “se usaba plata para hacer vigilancia epidemiológica en China, en India o en países de África sin efecto sobre los Estados Unidos”, el presidente republicano retiró fichas y se relajaron los controles.

Rubinstein también analiza el tablero. “Estamos en un momento de guerra comercial donde se imponen las agendas nacionales de los países en desmedro de las agendas globales”.

Y agrega: “Trump ninguneó la pandemia y claramente se demostró que el sistema de salud norteamericano no está preparado. Fue lo mismo en la primera ola en Italia, España, Reino Unido, Francia. Imaginemos el resto del mundo. Impactó en todos los sistemas de salud porque no se lo priorizó el tema”.

Fichas que valen oro: la cadena de insumos

Tuvimos algunas pistas a principios de este año que nos robó esa vida cotidiana que hoy recordamos con nostalgia. Por aquellos días los países se preocupaban, por ejemplo, por la falta de respiradores artificiales para las terapias intensivas.

Barbijos, jeringas y guantes descartables se convirtieron en los nuevos indispensables

En Argentina corrimos con la ventaja de tener tres fábricas propias. Algo que, a otros países de la región, los hizo más vulnerables.

Pero los insumos sensibles son muchos y los producen pocos. Por ejemplo en Argentina no se fabrican jeringas descartables.

Insumos sensibles: el mundo depende de pocos países

Según empresas importadoras, se usan en promedio unas 10 jeringas por habitante cada año. Ahora, con para aplicar la vacuna contra el Covid, se necesitarán muchas más. Lo mismo sucede con los catéteres, esos elementos plásticos necesarios para pasar el suero.

“Somos muy dependientes de los insumos importados”, admite Rubinstein. “Desde la globalización de los últimos 20 años la producción de insumos y medicamentos está muy segmentada. El problema “se visibilizó mucho en esta pandemia”, dice.

Ante un aumento de la demanda, los países que no producen dependen de los que sí los generan. Y de los precios que desde allí les impongan. En nuestro país tampoco se producen por completo antibióticos. “Se compra polvo en kilo de antibiótico y acá se preparan las cápsulas o las suspensiones”, explica Yedlin.

Tanto para las jeringas como para los antibióticos los principales productores mundiales son China e India. “Hay mucha interdependencia”, dice Rubinstein. “Y eso en Argentina es muchísimo mayor”.

Mundo y barbijo

Para un mundo global, una sola salud

Entre estos balances delicados todas las variables se interconectan. “Gastamos mucho en defensa militar y las fronteras son importantes”, advierte el Dr. Ostelholm. “Pero los microorganismos están hoy en algún lugar del mundo, mañana pueden estar en todas partes”.

Los expertos proponen un cambio de paradigma. “Tenemos que pensar en la idea de ‘una sola salud’, integrada entre todas las especies, animales y humanos. Los ecosistemas en buen estado nos protegen ante nuevos virus”, dice Quintana.

“Si no los cuidamos, estamos expuestos a otra pandemia. Y esta aún no terminó”, agrega el biólogo. Por eso piden una agenda global que acepte el desafío de encontrar respuestas sin que cada cual solo atienda su juego.