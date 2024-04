Tensión en la marcha docente: la policía aplicó el protocolo antipiquete

Embed

A través de un comunicado con firma de los sindicalistas Roberto Baradel y Sonia Alesso, la Confederación de Trabajadores de la Educación convocó al paro en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la falta de paritarias.

Cerca del mediodía, las columnas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso, en el marco de un intenso operativo policial cuyo propósito era impedir que se corte la calle e implementar y activar el protocolo.

En diálogo con A24, uno de los docentes presentes en la marcha aseguró que un trabajador reúne en tres turnos, "una suma de aproximadamente $1.3 millones de pesos", y temen que por la falta de incrementos salariales, las constantes subas en los servicios golpeen directamente en su bolsillo. "Tenemos miedo de no poder pagar ni siquiera la luz", aseguró el manifestante.

"Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la nación. Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado, es insostenible", resaltó Alesso en declaraciones radiales.

La demanda contra el oficialismo, además, incluye un "aumento urgente" en los haberes de las docentes y los docentes jubilados, el envío de fondos nacionales para los Cajas Previsionales Provinciales y el pedido de fondos para los programas educativos nacionales.