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Monto total de la AUH: el dato de ANSES sobre cuánto se cobra por hijo con el aumento

Se formalizó el impacto de la movilidad mensual sobre las asignaciones sociales en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento por inflación en los recibos de la AUH, unificando el cobro con los adicionales alimentarios.

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Monto total de la AUH: el dato de ANSES sobre cuánto se cobra por hijo con el aumento

Monto total de la AUH: el dato de ANSES sobre cuánto se cobra por hijo con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya ejecuta las liquidaciones correspondientes al universo de la protección social para el ciclo en curso. Tras confirmarse de manera oficial que el aumento derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril quedó fijado en el 2,6%, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) verán reflejada la actualización nominal en sus saldos de bolsillo de forma automática.

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Esta medida regulatoria que coordina la entidad busca preservar el poder adquisitivo de los sectores que no cuentan con ingresos formales registrados. Los depósitos de la AUH de ANSES en junio se procesan de forma directa en las cuentas de la seguridad social, unificando el haber base indexado con los programas de asistencia nutricional vigentes para simplificar la administración del presupuesto familiar.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de junio?

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Monto total de la AUH: el dato de ANSES sobre cuánto se cobra por hijo con el aumento

Se informa que el organismo fijó el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $144.959,44 para la zona general del país. De esa cifra total determinada por la fórmula de movilidad mensual, la entidad transfiere de manera directa el 80% neto de la prestación, reteniendo preventivamente el 20% restante hasta la presentación de las libretas obligatorias de salud y escolaridad.

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubica en la misma cifra de $144.959,44 para este período de junio. Las beneficiarias percibirán los recursos unificados con las sumas fijas de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en las categorías que correspondan según la edad de los menores a cargo, garantizando la cobertura de la canasta básica.

¿Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar?

Se confirma que los titulares de la AUH acceden en su misma jornada bancaria a los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que se adjudica de oficio según el padrón de menores registrados de hasta 14 años inclusive. Los montos vigentes de este adicional se estratifican según la cantidad de hijos: las familias con un hijo perciben un extra mensual, valor que se incrementa de forma escalonada para quienes tienen dos o tres menores a cargo.

Se informa que a estos conceptos se le acopla el Plus de los Mil Días para los hogares con niños de hasta 3 años. Al gestionarse todas las órdenes de pago mediante la red de cajeros automáticos del sistema financiero nacional, los beneficiarios de la AUH de ANSES disponen de la asistencia económica del Estado de forma ágil y segura, sin necesidad de autorizaciones presenciales intermedias.

¿Cómo verificar las retenciones acumuladas y las órdenes de pago virtuales?

Se establece que las madres y tutores pueden ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma interactiva Mi ANSES para auditar los desgloses de haberes del período actual. El aplicativo detalla los montos brutos, los descuentos de ley y permite corroborar el estado de las liquidaciones complementarias asociadas al núcleo familiar.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH de ANSES en junio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación bancaria se despliegan siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular, retomando los pagos de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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