Informe internacional: quiénes son los empresarios argentinos más influyentes en América Latina en 2026

Con esos criterios, la entidad elaboró un grupo de referencia integrado por los 25 empresarios más influyentes de América Latina en 2026. La selección reúne a líderes que representan algunos de los principales motores económicos de la región y que, desde industrias tan diversas como la minería, la energía, las finanzas, las telecomunicaciones y la tecnología, tienen capacidad para moldear el rumbo del desarrollo latinoamericano.

argentinos empresarios líderes Paolo Rocca (Techint), Eduardo Galperín ( Mercado Libre), José Luis Manzano (Pte. Integra Capital) y Daniel Vila ( Pte. Grupo América), entre los empresarios más influyentes de América Latina en este año. (Foto: A24.com)

Quien lidera la lista a nivel regional

No es otro que Carlos Slim. El mexicano es seguramente la principal referencia empresarial latinoamericana de las últimas décadas. Constructor del imperio América Móvil, mantiene posiciones estratégicas en telecomunicaciones, infraestructuras, energía, construcción y servicios financieros. Su influencia alcanza a prácticamente toda Iberoamérica.

Según la lista anual de multimillonarios de Forbes 2026, Carlos Slim Helú ocupa el puesto 16 entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 125.000 millones de dólares.

Los empresarios argentinos más influyentes

Por el orden en que aparecen en el listado del Informe Anual Latam figuran:

1 Marcos Galperín (4° en la lista)

2 Paolo Rocca (6°)

3 Eduardo Elsztain (8°)

4 José Luis Manzano (9°)

5 Miguel Galuccio (17°)

6 Daniel Vila (20°)

emprearios argentinos líderes 3

Sobre los empresarios argentinos, el informe destaca.

Marcos Galperin (Argentina): fundador de Mercado Libre, la mayor compañía tecnológica de América Latina. Ha liderado la transformación digital del comercio electrónico y los sistemas de pago regionales.

(Argentina): fundador de Mercado Libre, la mayor compañía tecnológica de América Latina. Ha liderado la transformación digital del comercio electrónico y los sistemas de pago regionales. Paolo Rocca (Argentina): presidente del Grupo Techint y referente global en industria, acero, energía e ingeniería. Su influencia empresarial trasciende ampliamente América Latina.

(Argentina): presidente del Grupo Techint y referente global en industria, acero, energía e ingeniería. Su influencia empresarial trasciende ampliamente América Latina. Eduardo Elsztain (Argentina): presidente de IRSA y uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios y financieros de la región. Combina visión patrimonial, financiera y estratégica.

(Argentina): presidente de IRSA y uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios y financieros de la región. Combina visión patrimonial, financiera y estratégica. José Luis Manzano (Argentina): exministro argentino y uno de los empresarios más versátiles de América Latina. Ha construido una plataforma empresarial con presencia en energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica, infraestructuras y medios de comunicación. La reciente adquisición de Telefónica Perú refuerza su posición como uno de los operadores regionales más relevantes en sectores estratégicos. Diversos observadores lo sitúan además entre los primeros empresarios que identificaron el alcance económico y político del fenómeno Javier Milei, anticipando una transformación estructural del modelo argentino.

(Argentina): exministro argentino y uno de los empresarios más versátiles de América Latina. Ha construido una plataforma empresarial con presencia en energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica, infraestructuras y medios de comunicación. La reciente adquisición de Telefónica Perú refuerza su posición como uno de los operadores regionales más relevantes en sectores estratégicos. Diversos observadores lo sitúan además entre los primeros empresarios que identificaron el alcance económico y político del fenómeno Javier Milei, anticipando una transformación estructural del modelo argentino. Miguel Galuccio (Argentina): fundador de Vista Energy y uno de los principales referentes energéticos de América Latina. Figura clave en el desarrollo de Vaca Muerta.

(Argentina): fundador de Vista Energy y uno de los principales referentes energéticos de América Latina. Figura clave en el desarrollo de Vaca Muerta. Daniel Vila (Argentina): empresario argentino con fuerte presencia en medios de comunicación, energía e infraestructuras. Ha desarrollado junto a José Luis Manzano una de las plataformas empresariales más relevantes del país.

El informe los destaca a cada uno de ellos como representantes de los sectores que son los motores económicos de América Latina.