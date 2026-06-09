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Informe internacional: quiénes son los empresarios argentinos más influyentes en América Latina en 2026

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada elaboró una lista en la que se encuentran Paolo Rocca, José Luis Manzano y Daniel Vila, entre otros. Se consideraron cualidades como capacidad de creación de valor, la presencia regional y el liderazgo sectorial.

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Los empresarios argentinos que figuran en la lista de los más influyentes en América Latina. (Foto: A24.com) 

Los empresarios argentinos que figuran en la lista de los más influyentes en América Latina. (Foto: A24.com) 

Seis argentinos figuran en lugares destacados dentro de los 25 empresarios más destacados en América Latina en este año 2026. El informe fue elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, con sede en Madrid, España. Entre ellos figuran José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, y Daniel Vila, presidente del Grupo América.

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América Latina atraviesa uno de los procesos de transformación económica más importantes de las últimas décadas. Con una población superior a los 660 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) agregado que supera los 7 billones de dólares, la región se consolidó como uno de los principales motores mundiales en sectores estratégicos como la producción de materias primas, la energía, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la digitalización, los servicios financieros y la economía del conocimiento.

En este escenario, el papel de los grandes líderes empresariales adquiere una relevancia cada vez mayor. Ya no se trata únicamente de empresarios con grandes patrimonios, sino de figuras capaces de impulsar procesos de modernización económica, atraer inversiones internacionales, fomentar la innovación tecnológica y generar empleo de calidad en sus respectivos países.

Además, muchos de ellos lideran compañías con presencia regional o global, convirtiéndose en actores fundamentales para la competitividad de América Latina frente a otras economías emergentes.

Con esos criterios, la entidad elaboró un grupo de referencia integrado por los 25 empresarios más influyentes de América Latina en 2026. La selección reúne a líderes que representan algunos de los principales motores económicos de la región y que, desde industrias tan diversas como la minería, la energía, las finanzas, las telecomunicaciones y la tecnología, tienen capacidad para moldear el rumbo del desarrollo latinoamericano.

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Paolo Rocca (Techint), Eduardo Galperín ( Mercado Libre), José Luis Manzano (Pte. Integra Capital) y Daniel Vila ( Pte. Grupo América), entre los empresarios más influyentes de América Latina en este año. (Foto: A24.com)

Paolo Rocca (Techint), Eduardo Galperín ( Mercado Libre), José Luis Manzano (Pte. Integra Capital) y Daniel Vila ( Pte. Grupo América), entre los empresarios más influyentes de América Latina en este año. (Foto: A24.com)

Quien lidera la lista a nivel regional

No es otro que Carlos Slim. El mexicano es seguramente la principal referencia empresarial latinoamericana de las últimas décadas. Constructor del imperio América Móvil, mantiene posiciones estratégicas en telecomunicaciones, infraestructuras, energía, construcción y servicios financieros. Su influencia alcanza a prácticamente toda Iberoamérica.

Según la lista anual de multimillonarios de Forbes 2026, Carlos Slim Helú ocupa el puesto 16 entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 125.000 millones de dólares.

Los empresarios argentinos más influyentes

Por el orden en que aparecen en el listado del Informe Anual Latam figuran:

  • 1 Marcos Galperín (4° en la lista)
  • 2 Paolo Rocca (6°)
  • 3 Eduardo Elsztain (8°)
  • 4 José Luis Manzano (9°)
  • 5 Miguel Galuccio (17°)
  • 6 Daniel Vila (20°)
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Sobre los empresarios argentinos, el informe destaca.

  • Marcos Galperin (Argentina): fundador de Mercado Libre, la mayor compañía tecnológica de América Latina. Ha liderado la transformación digital del comercio electrónico y los sistemas de pago regionales.
  • Paolo Rocca (Argentina): presidente del Grupo Techint y referente global en industria, acero, energía e ingeniería. Su influencia empresarial trasciende ampliamente América Latina.
  • Eduardo Elsztain (Argentina): presidente de IRSA y uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios y financieros de la región. Combina visión patrimonial, financiera y estratégica.
  • José Luis Manzano (Argentina): exministro argentino y uno de los empresarios más versátiles de América Latina. Ha construido una plataforma empresarial con presencia en energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica, infraestructuras y medios de comunicación. La reciente adquisición de Telefónica Perú refuerza su posición como uno de los operadores regionales más relevantes en sectores estratégicos. Diversos observadores lo sitúan además entre los primeros empresarios que identificaron el alcance económico y político del fenómeno Javier Milei, anticipando una transformación estructural del modelo argentino.
  • Miguel Galuccio (Argentina): fundador de Vista Energy y uno de los principales referentes energéticos de América Latina. Figura clave en el desarrollo de Vaca Muerta.
  • Daniel Vila (Argentina): empresario argentino con fuerte presencia en medios de comunicación, energía e infraestructuras. Ha desarrollado junto a José Luis Manzano una de las plataformas empresariales más relevantes del país.

El informe los destaca a cada uno de ellos como representantes de los sectores que son los motores económicos de América Latina.

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