PNC Y PUAM: cuánto sobran los JUBILADOS de ANSES en junio

¿Cómo quedan los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC)?

Se confirma que las escalas determinadas por la entidad previsional para el universo de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se reconfigurarán fijando su haber básico en $282.377,67. Al acoplarse el plus extraordinario de emergencia de $70.000, el pozo total unificado que recibirán los titulares de este beneficio se elevará a los $352.377,67 de bolsillo.

Se informa que en el caso específico de las madres de siete hijos o más que perciben una PNC, el haber mensual bruto se equipara de forma legal al valor total de la jubilación mínima nacional básica, alcanzando los $403.396,63. Al sumarse el bono de asistencia económica del Gobierno, este grupo de beneficiarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) accederá a un pozo de $473.396,63 netos.

¿Cómo chequear las órdenes de pago y conceptos de cobro?

Se establece que los titulares de las pensiones asistenciales pueden verificar el desglose de sus recibos digitales ingresando con la contraseña previsional al aplicativo oficial Mi ANSES, donde se desglosan los montos base y los complementos de ley del período.

Calendario de pagos: fechas de cobro de las PNC y la PUAM de ANSES en junio de 2026

Se detalla que las jornadas de depósito bancario se organizaron según la terminación del documento de identidad. El cronograma operativo determinado por el organismo de la seguridad social contempla las siguientes fechas de cobro: