SUAF de ANSES: confirman el cobro por hijo según ingreso si sos monotributista

¿Qué controles informáticos realiza la ANSES sobre el salario familiar?

Se confirma que el organismo previsional ejecuta controles mensuales automáticos para constatar que el total de ingresos del grupo familiar no exceda los topes individuales o colectivos fijados por decreto. Si las declaraciones de facturación ante el fisco nacional se encuentran al día y los vínculos filiales están validados en el sistema, el reajuste del 2,6% en el SUAF de ANSES se liquidará de oficio.

Se informa que las asignaciones familiares bajo esta modalidad impositiva son incompatibles con la percepción simultánea de otros planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los pequeños contribuyentes pueden verificar de forma remota su encuadramiento prestacional ingresando al portal oficial Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, evitando trámites presenciales complejos.

¿Cómo descargar la constancia de liquidación del salario familiar?

Se establece que la plataforma digital dispone del apartado "Mis Asignaciones" para corroborar de manera anticipada los conceptos brutos depositados por la entidad. Este canal electrónico permite descargar los comprobantes oficiales necesarios para presentar ante entidades bancarias u organismos escolares como resguardo de ingresos familiares.

Calendario de acreditación: fechas de cobro del SUAF para monotributistas en junio de 2026

Se informa que el cronograma de transferencias bancarias se desplegará de forma simultánea con el calendario de pagos de las jubilaciones de menor cuantía, organizándose bajo las siguientes fechas: