Terror en la ruta 7: un camión los persiguió y los chocó tras una discusión de tránsito

“Estábamos esperando el paso de dos trenes y estaban las barreras bajas, se demoró bastante, y el camión nos hacía señales de luces y tocaba bocina, es más, se bajó y empezó a decir cosas”, dijo Antonio en declaraciones a la televisión.

Y prosiguió: “Cuando levantaron las barreras, salió a toda furia y fue a enganchar un acoplado que estaba frente a un hotel de paso”.

Pero, éste comenzó a seguirlos sin el acoplado y la pareja del conductor del vehículo, al ver la imprudencia del camionero, empezó a filmarlo. El vehículo no tenía patentes visibles y hacía maniobras temerarias, impidiéndole el paso al coche. Hasta que se alejó y la situación, kilómetros después, se tornó peligrosa.

El momento en que el conductor se cuelga del camión

El camión frenó su marcha, se cruzó en el camino y el camionero comenzó a acomodar su rodado para buscar dar un giro en “U”. “Te va a girar, el tipo te va a girar”, dice ella, mientras su pareja, Antonio, dice nervioso “sí, lo sé” y lo repite dos veces más.

Cara a cara con el camión y en plena desesperación de la mujer, ella grita y se ve cómo el camión embiste un costado del coche. La mujer jamás dejó de filmar tan peligrosa escena y se tiró a la banquina. “¡El nene! Es que me chocó el señor, me chocó”, exclamó hacia su hijo Luis, quien también estaba en el auto y por fortuna salieron ilesos.

Antonio corrió al vehículo y se colgó de la cola del camión trepando al paragolpes para intentar dar con la patente del vehículo y denunciarlo, mientras su mujer gritaba “¡Antonio! ¡Antonio, vení!” y se lo ve al hombre de 33 años perderse montado en la cola del camión.

“Estoy cinco kilómetros colgado de la cola hasta que el camión frena y cruza las vías del tren, en ese momento me tiro e identifico la patente del acoplado que dejó abandonado para ir por nosotros“, explicó el conductor del Gol.

Y hace hincapié en la conducta criminal del camionero: “Me caigo del camión, me arrastra y cuando él ve que estoy en el piso, frena y da marcha atrás para chocarme nuevamente, quería pasarme por encima, me escondo debajo del acoplado”, relata sobre esta desopilante aventura.

Y completó: “No lo pensé, reaccioné para buscar la información” y agregó que el chofer nunca bajó del camión con quien por lo menos esperaba “irse a las manos”.