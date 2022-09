“En el Pelle (SIC) tenemos un portón que se cierra con un candado y lo suelen tener los trabajadores no docentes. Al no contar con eso y por una cuestión de seguridad, nosotros compramos y tenemos uno propio, porque de noche no se puede salir del colegio”, expresó.

En declaraciones radiales, la joven sostuvo que los estudiantes pasaron la noche dentro del colegio. Precisó que las puertas fueron cerradas a la 11 de la noche y, por lo tanto, nadie puede entrar ni salir. "Firmamos un acta en la que nos comprometemos a cuidar el colegio”, aclaró.

“No puede entrar ninguna autoridad y ningún adulto sin previo aviso. Es una decisión nuestra, nosotros los invitamos a entrar. Si no, nadie puede. La medida de fuerza es sin autoridades, tomada por y para les estudiantes (SIC)”, reiteró de Souza.

Los estudiantes del Carlos Pellegrini explicaron porqué se sumaron a la medida de fuerza

rodriguez-larreta-educacion.jpg Horacio Rodríguez Larreta, sobre la educación: "No entendemos esta actitud del Gobierno Nacional de evadir las evaluaciones" (Foto: Telam).

El motivo de la toma, según indicaron los estudiantes, fue para “solidarizarse” con las protestas que llevan adelante los otros colegios contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Bajo la consigna “Estudiantes estamos en lucha porque Larreta no escucha”, ya son 12 los establecimientos afectados por las protestas en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuáles son los establecimientos educativos que llevan adelante la protesta

Por el momento, las instituciones con ocupaciones actualmente son 12: el Carlos Pellegrini, la Luis Pasteur, el Mariano Moreno, la Osvaldo Pugliese, la Agustin Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Cerámica 1, la Rodolfo Walsh, la Julio A Roca, la Lengüitas y el Liceo 5 Pascual Guaglianone.

A esta lista hay que sumarle la escuela de Música Juan Pedro Esnaola, que también estaría ocupada, y el colegio Mariano Acosta, que estuvo tomado desde el viernes pasado y, si bien la protesta ya fue levantada, los alumnos decidieron permanecer toda la noche en el edificio y mañana finalizar la manifestación con un abrazo simbólico.

Mientras tanto, el gobierno porteño demandará a los padres de todos los alumnos que participan de las tomas. Deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares y en estas horas preparan una demanda civil.