Tres chóferes se convirtieron en los "héroes" de un niño que se equivocó de colectivo cuando iba a la escuela

El relato de uno de los chóferes "héroes" de la empresa línea 216

cuando-llego-a-la-terminal___DKE7XbTuC_2000x1500__1.jpg

"Mi compañero Lucas que iba en el interno 286, me ubicó y me dijo que un nene se le acercó para decirle que estaba perdido. Que tenía que ir a la escuela, pero que ese no era el camino. Como yo iba para la terminal Merlo Gómez, que queda cerca del colegio, lo subí y lo llevé”, contó Ariel en diálogo con TN.

El chofer dijo, además, que el nene estaba preocupado porque iba a llegar tarde y le iban a poner media falta. “Yo le dije que se quedara tranquilo, que lo íbamos a ayudar para que llegara bien a la escuela”.

Una vez que llegaron a la estación cabecera, Ariel le comentó a sus compañeros lo sucedido. Resolvieron que el chofer Juan Falcón fuera el encargado de llevarlo a destino. Y así fue. Lo dejó en la escuela y avisó por Whatsapp el final feliz de la historia.