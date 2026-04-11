Escándalo en un avión: un jugador de Gimnasia de Jujuy gritó "bomba", evacuaron el vuelo y fue detenido. 

Como parte del procedimiento, se inspeccionó la aeronave y se descartó la presencia de explosivos, aunque el incidente generó demoras y alteró la logística del equipo jujeño. El futbolista podría enfrentar cargos por “intimidación pública”, una figura penal que contempla sanciones en este tipo de situaciones.

emiliano-endrizzi-el-jugador-de-gimnasia-de-jujuy-que-grito-bomba-en-un-avion-rumbo-a-buenos-aires-foto-prensa-gimnasia-de-jujuy-3YNIJXYIWFA4TKHXBXBCJKWGEQ Emiliano Endrizzi, el jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión rumbo a Buenos Aires. (Foto: Prensa Gimnasia de Jujuy)

El comunicado de Gimnasia de Jujuy

Tras lo ocurrido, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un comunicado oficial en el que confirmó que su equipo legal intervino en el caso. “El cuerpo de abogados del club tomó intervención ante la activación del protocolo de prevención y seguridad en el Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán”, informaron desde la institución.

Además, señalaron que el incidente afectó la partida del vuelo que debía trasladar al plantel para disputar el encuentro ante Agropecuario por la fecha 9 de la Primera Nacional.

El episodio generó sorpresa tanto en el ámbito deportivo como entre los pasajeros del vuelo, y ahora la situación judicial del jugador será clave para definir los próximos pasos.