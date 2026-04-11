Escándalo en un avión: un jugador de Gimnasia de Jujuy gritó "bomba", evacuaron el vuelo y fue detenido
Emiliano Endrizzi hizo este comentario y generó pánico en el aeropuerto jujeño. El futbolista fue demorado por la Policía y quedó a disposición de la Justicia.
Escándalo en un avión: un jugador de Gimnasia de Jujuy gritó "bomba", evacuaron el vuelo y fue detenido.
Un episodio insólito sacudió este sábado al plantel de Gimnasia de Jujuy antes de viajar a Buenos Aires: un jugador gritó “bomba” dentro del avión, lo que activó el protocolo de seguridad y obligó a evacuar a todos los pasajeros. El futbolista fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
El protagonista fue Emiliano Endrizzi, de 32 años, quien generó alarma a bordo de la aeronave cuando el equipo se disponía a partir rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario por la Primera Nacional.
Según relataron testigos y quedó registrado en videos, tras el grito se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, lo que derivó en la evacuación total del avión mientras las autoridades verificaban la situación.
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Personal de seguridad intervino rápidamente en el lugar y procedió a demorar al jugador, quien fue retirado del avión esposado y bajo custodia. Posteriormente, debió prestar declaración para explicar lo sucedido.
Como parte del procedimiento, se inspeccionó la aeronave y se descartó la presencia de explosivos, aunque el incidente generó demoras y alteró la logística del equipo jujeño. El futbolista podría enfrentar cargos por “intimidación pública”, una figura penal que contempla sanciones en este tipo de situaciones.
El comunicado de Gimnasia de Jujuy
Tras lo ocurrido, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un comunicado oficial en el que confirmó que su equipo legal intervino en el caso. “El cuerpo de abogados del club tomó intervención ante la activación del protocolo de prevención y seguridad en el Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán”, informaron desde la institución.
Además, señalaron que el incidente afectó la partida del vuelo que debía trasladar al plantel para disputar el encuentro ante Agropecuario por la fecha 9 de la Primera Nacional.
El episodio generó sorpresa tanto en el ámbito deportivo como entre los pasajeros del vuelo, y ahora la situación judicial del jugador será clave para definir los próximos pasos.