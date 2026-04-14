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La inesperada declaración del jugador que gritó "bomba" en un avión: "Estoy..."

El jugador de Gimnasia de Jujuy fue liberado tras el incidente en un avión y pidió disculpas públicas. Continúa imputado y su futuro en el club es incierto.

La inesperada declaración del jugador que gritó bomba en un avión: Estoy...

El caso que involucró al futbolista Emiliano Endrizzi sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el jugador fuera liberado tras haber sido detenido por gritar “bomba” dentro de un avión. En medio de la repercusión que generó el episodio, el futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy habló públicamente por primera vez y expresó su arrepentimiento.

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Qué dijo Emiliano Endrizzi tras ser liberado

A través de un video difundido por GyE de Jujuy Blog, el jugador pidió disculpas y buscó llevar tranquilidad tras lo ocurrido. “Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada”, expresó.

En ese sentido, remarcó: “Estoy arrepentido, nunca mi intención fue provocar disturbios ni provocar miedo ni asustar a nadie”. Además, aseguró que se mantendrá a disposición de la Justicia y agradeció el apoyo recibido en las últimas horas: “Quiero ser respetuoso con la justicia, estoy a disposición”.

También destacó el acompañamiento del club y su entorno cercano: agradeció a la institución, a su familia y a los hinchas por los mensajes recibidos durante el momento más crítico del caso.

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Qué cargos enfrenta el futbolista tras el incidente en el avión

Más allá de su liberación, la situación judicial de Endrizzi continúa. El fiscal federal Sebastián Jure lo imputó por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación, dos figuras que reflejan la gravedad del hecho ocurrido a bordo.

Por su parte, el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, dispuso su libertad provisoria, aunque con una serie de condiciones. El futbolista deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.

El fiscal, incluso, había solicitado la prisión preventiva al considerar la gravedad del episodio y un posible riesgo de fuga, ya que el jugador no es oriundo de Jujuy y su domicilio actual es alquilado.

Qué puede pasar con su futuro en Gimnasia de Jujuy

En paralelo a la causa judicial, el episodio también impacta en su situación profesional. Desde Gimnasia y Esgrima de Jujuy informaron que evalúan rescindir el contrato del futbolista, lo que abre un escenario de incertidumbre sobre su continuidad.

Así, mientras Endrizzi intenta dejar atrás el escándalo con un mensaje público de arrepentimiento, su futuro inmediato queda condicionado tanto por la evolución de la causa como por la decisión que tome el club. El caso, que generó fuerte repercusión, todavía está lejos de cerrarse.

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