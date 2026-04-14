La inesperada declaración del jugador que gritó "bomba" en un avión: "Estoy..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GyEJujuyBlog/status/2043853655128911905&partner=&hide_thread=false #GyEJujuy Emiliano Endrizzi habló públicamente sobre la situación que le tocó atravesar y asumió su responsabilidad. El futbolista pidió disculpas por lo ocurrido y se mostró arrepentido, reconociendo el impacto que generó el hecho. pic.twitter.com/2Iya6SPtUt — GyE de Jujuy Blog (@GyEJujuyBlog) April 14, 2026

Qué cargos enfrenta el futbolista tras el incidente en el avión

Más allá de su liberación, la situación judicial de Endrizzi continúa. El fiscal federal Sebastián Jure lo imputó por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación, dos figuras que reflejan la gravedad del hecho ocurrido a bordo.

Por su parte, el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, dispuso su libertad provisoria, aunque con una serie de condiciones. El futbolista deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.

El fiscal, incluso, había solicitado la prisión preventiva al considerar la gravedad del episodio y un posible riesgo de fuga, ya que el jugador no es oriundo de Jujuy y su domicilio actual es alquilado.

Qué puede pasar con su futuro en Gimnasia de Jujuy

En paralelo a la causa judicial, el episodio también impacta en su situación profesional. Desde Gimnasia y Esgrima de Jujuy informaron que evalúan rescindir el contrato del futbolista, lo que abre un escenario de incertidumbre sobre su continuidad.

Así, mientras Endrizzi intenta dejar atrás el escándalo con un mensaje público de arrepentimiento, su futuro inmediato queda condicionado tanto por la evolución de la causa como por la decisión que tome el club. El caso, que generó fuerte repercusión, todavía está lejos de cerrarse.