Un cadáver congelado en un cerro y una historia que se cierra después de 40 años

El cuerpo fue descubierto por un grupo de andinistas, a 5 mil metros de altura, junto a un glaciar. Desde entonces se inició el operativo de rescate. La Policía provincial y la Gendarmería llegaron a la zona y marcaron el lugar del cadaver, para que luego se concretara el traslado a través de un helicóptero.

La historia de los ascensos y desapariciones en el Mercedario hizo pensar que podría tratarse del cadaver del alemán Andreas Colli, desaparecido en 2002. Pero luego se llegó a la conclusión de que se trataría de María Emilia Altamirano, una andinista tucumana que en 1981 estuvo en la zona.

Los familiares ya están al tanto de la posible aparición del cuerpo de "Patty", tal como era apodada.

“Hablé con el hermano y están viendo de ir a San Juan. Me preocupa la situación emocional de todos ellos. Nosotros también estamos sorprendidos. Esto es muy fuerte para su familia, hay que esperar que hagan la identificación. Pero también se trata de cerrar un ciclo. Pasaron más de cuarenta y un años”, dijo un amigo de la familia al diario El Tiempo de San Juan.

Jorge Prieto, un médico sanjuanino que formó parte del operativo de búsqueda en 1982, no necesita esperar al resultado del ADN. “No hay dudas de que es ella. Estoy absolutamente seguro. No hay otro desaparecido, mucho menos una mujer. Todo coincide”, asegura.