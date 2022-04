Un docente fue sancionado por dar clases presenciales y tomó una drástica decisión: "Fui objeto de una gran injusticia"

Mientras que en otro fragmento de la carta se dirige directamente al decano Farjat, que fue reelecto la semana pasada. “No sólo seguiré discrepando con usted desde todo punto de vista. Quiero ser yo el que renuncia y, permítame al menos, tomarme esta licencia”.

Facultad de Ciencias Médicas 22.jpg En las últimas semanas, las agrupaciones estudiantiles cuestionaron el bajo porcentaje de clases presenciales.

Calí es docente especialista en clínica médica y diplomado en “Valoración del Daño Corporal”. En el escrito manifestó: "He llevado mi cargo durante 31 años con orgullo, idoneidad, credibilidad, profesionalismo y por sobre todo, con una dedicación y entusiasmo reconocido no sólo por mis pares, sino también por gran parte del estudiantado”.

Cuestionamiento al bajo porcentaje de clases presenciales

En las últimas semanas, las agrupaciones que representan al claustro estudiantil en el consejo directivo de la facultad cuestionaron el bajo porcentaje de clases presenciales. En particular, todo el tramo de prácticas hospitalarias, con pacientes, algo que se considera crucial en la formación.

“Me preocupa profundamente que vayamos por el tercer año sin presencialidad educativa en una carrera eminentemente práctica. Me preocupa la medicina, me preocupan los alumnos, me preocupa la calidad académica resultante y la falta de capacitación a la que estamos llevando a los pobres chicos. Les estamos hipotecando el futuro. Nadie piensa ciertamente en ellos. Está todo a la vista”, señala.

“Que a la fecha la facultad de Medicina se encuentre cerrada al estudiantado no hace más que darme la razón y convencerme cada día que he sido objeto de una gran injusticia”, concluye Calí.

El acuerdo para reelegir al nuevo decano

Juan Basualdo Farjat es el nuevo decano de Medicina de La Plata y hace unos días firmó el acuerdo para que el alumnado pueda volver a las aulas. Se comprometió con los alumnos a retomar la presencialidad en el dictado de clases, que sigue suspendido en más del 80% de las cátedras.

Farjat podrá seguir a cargo de la unidad académica por el período 2022-2026. Desde que comenzó la pandemia, fue nula la presencialidad en las aulas. La situación provocó reclamos y diferentes planteos de estudiantes y docentes. Eso se vio reflejado en las urnas. El decanato perdió con su lista en graduados y tuvo 40% de votos en blanco en docentes. La agrupación estudiantil que acompaña a la conducción perdió más de 1.500 votos con relación a la última compulsa y casi se queda sin el Centro de Estudiantes.

Los representantes del claustro estudiantil hicieron saber de su preocupación a los directivos de la facultad: “Estamos preocupados por cómo afectará en nuestra formación como futuros profesionales de la salud“.