Un fuerte sismo en Chile sacudió varias provincias argentinas y obligó a evacuar edificios

Desde Defensa Civil recomendaron mantener la calma y aguardar los informes oficiales para confirmar las características finales del movimiento telúrico. También se realizaron relevamientos en escuelas y hospitales, sin que hasta el momento se hayan reportado daños significativos ni heridos.

Monitoreo oficial

El organismo nacional encargado de la gestión de emergencias continúa con el seguimiento de la actividad sísmica posterior al evento. De acuerdo con la evaluación preliminar, las características del movimiento no presentan condiciones para provocar un tsunami en las costas chilenas, por lo que no se activaron alertas de ese tipo.

Las autoridades mantienen el monitoreo preventivo como parte de los protocolos habituales ante este tipo de fenómenos, especialmente en una zona con antecedentes sísmicos relevantes.