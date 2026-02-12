En vivo Radio La Red
Un fuerte sismo en Chile sacudió varias provincias argentinas y obligó a evacuar edificios

El movimiento telúrico se registró durante la mañana del jueves en la región de Coquimbo, fue percibido en amplias zonas del país vecino y alcanzó a provincias argentinas cercanas a la cordillera.

Sismo en Chile sacudió provincias argentinas y obligó a evacuar edificios

Sismo en Chile sacudió provincias argentinas y obligó a evacuar edificios

Un sismo de 6,1 grados de magnitud registrado en Chile provocó temblores que se sintieron con claridad este jueves por la mañana en Mendoza y otras provincias argentinas, y motivó la evacuación preventiva de varios edificios públicos en la capital provincial.

Así se vivió el sismo de 6.1 que sacudió Perú y generó pánico y preocupación
Videos: así se vivió el sismo de 6.1 que hizo temblar Perú y generó pánico y preocupación (Foto: X)

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 10:34 (hora local) con epicentro a unos 15 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo, y a una profundidad estimada de 33 a 54 kilómetros, según datos preliminares de organismos sismológicos chilenos.

sismo chile

El sismo fue percibido con fuerza en varias localidades chilenas y también se sintió en provincias argentinas cercanas a la cordillera, como Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, donde usuarios reportaron la percepción del temblor y recibieron alertas automáticas en sus dispositivos móviles.

En Mendoza, autoridades activaron protocolos de emergencia y se ordenó la evacuación preventiva de edificios públicos como la Casa de Gobierno, la Municipalidad de la Capital, sedes comunales y otras oficinas oficiales. Los trabajadores salieron de manera ordenada y, tras la verificación de seguridad, regresaron a sus lugares de trabajo sin novedades de daños estructurales, según informaron fuentes locales.

Desde Defensa Civil recomendaron mantener la calma y aguardar los informes oficiales para confirmar las características finales del movimiento telúrico. También se realizaron relevamientos en escuelas y hospitales, sin que hasta el momento se hayan reportado daños significativos ni heridos.

Monitoreo oficial

El organismo nacional encargado de la gestión de emergencias continúa con el seguimiento de la actividad sísmica posterior al evento. De acuerdo con la evaluación preliminar, las características del movimiento no presentan condiciones para provocar un tsunami en las costas chilenas, por lo que no se activaron alertas de ese tipo.

Las autoridades mantienen el monitoreo preventivo como parte de los protocolos habituales ante este tipo de fenómenos, especialmente en una zona con antecedentes sísmicos relevantes.

