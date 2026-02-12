La tajante decisión que tomó Alianza Lima con Carlos Zambrano tras la denuncia por abuso

Zambrano, en tanto, tomó la decisión de denunciar por extorsión a la joven que lo acusó. Según su versión, un hombre le envió mensajes extorsivos a través de redes sociales el 22 de enero, un día antes de que la causa por abuso sexual se hiciera pública en la Argentina.

Cómo avanza la causa judicial

La investigación continúa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo del fiscal Fernando Javier Rouco Oliva. Según informó uno de los abogados querellantes, Ignacio de Franco, se tomaron nuevas medidas de prueba y la Fiscalía solicitó que el expediente sea remitido a Uruguay, país donde habrían ocurrido los hechos denunciados.

De acuerdo con el relato judicial, la víctima y una amiga se alojaron en el hotel Hyatt de Montevideo tras una invitación de Zambrano. El 18 de enero ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas de Alianza Lima, aunque dos de ellos se retiraron de inmediato.

La joven declaró que compró bebidas a pedido de los jugadores y que, tras consumir alcohol por insistencia de ellos, perdió el conocimiento. Al despertar, aseguró haber sido atacada por uno de los futbolistas.

La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal” y continúa su curso en la Justicia, mientras el futuro deportivo de los involucrados sigue en revisión.