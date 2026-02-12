En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Zambrano
Boca
DRÁSTICA MEDIDA

La tajante decisión que tomó Alianza Lima con Carlos Zambrano tras la denuncia por abuso

El club peruano tomó una contundente determinación sobre del exdefensor de Boca tras el escándalo por la denuncia de abuso que también involucró a Sergio Peña y Miguel Trauco.

La tajante decisión que tomó Alianza Lima con Carlos Zambrano tras la denuncia por abuso

Alianza Lima confirmó la desvinculación definitiva de Carlos Zambrano luego de la denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina contra el defensor y los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco. La institución peruana había decidido apartarlos del plantel días atrás y ahora oficializó la salida del exjugador de Boca.

Leé también Allanaron la casa de la amiga de la joven que denunció a Zambrano y a otros futbolistas por abuso
allanaron la casa de la amiga de la joven que denuncio a zambrano y a otros futbolistas por abuso
image

El club comunicó la decisión a través de sus redes sociales: “El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que el futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes”.

La salida del defensor se concretó luego de que el 6 de febrero la institución ya anunciara las desvinculaciones de Peña y Trauco. Sin embargo, la situación de Zambrano se había demorado por diferencias en las condiciones para la rescisión de su contrato, que finalmente fueron resueltas.

Qué pasó con los otros futbolistas involucrados

Tras el escándalo, los tres jugadores fueron apartados del plantel. En el caso de Sergio Peña, su futuro ya está definido: continuará su carrera en el Sakaryaspor, equipo que milita en la Segunda División de Turquía. Por su parte, Miguel Trauco todavía no tiene club y su situación deportiva continúa sin resolverse.

Zambrano, en tanto, tomó la decisión de denunciar por extorsión a la joven que lo acusó. Según su versión, un hombre le envió mensajes extorsivos a través de redes sociales el 22 de enero, un día antes de que la causa por abuso sexual se hiciera pública en la Argentina.

Cómo avanza la causa judicial

La investigación continúa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo del fiscal Fernando Javier Rouco Oliva. Según informó uno de los abogados querellantes, Ignacio de Franco, se tomaron nuevas medidas de prueba y la Fiscalía solicitó que el expediente sea remitido a Uruguay, país donde habrían ocurrido los hechos denunciados.

De acuerdo con el relato judicial, la víctima y una amiga se alojaron en el hotel Hyatt de Montevideo tras una invitación de Zambrano. El 18 de enero ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas de Alianza Lima, aunque dos de ellos se retiraron de inmediato.

La joven declaró que compró bebidas a pedido de los jugadores y que, tras consumir alcohol por insistencia de ellos, perdió el conocimiento. Al despertar, aseguró haber sido atacada por uno de los futbolistas.

La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal” y continúa su curso en la Justicia, mientras el futuro deportivo de los involucrados sigue en revisión.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Zambrano Boca Club Alianza Lima
Notas relacionadas
Carlos Zambrano reapareció tras la denuncia por abuso y dejó un llamativo mensaje: "Vamos..."
Nuevo capítulo en el caso Zambrano: el futbolista denunció por extorsión a la joven que lo acusó de abuso

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar