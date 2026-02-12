Habló la mamá de la chica que fue atacada por un therian y su relato es insólito: "La empezaron..."

La mujer explicó que su hija no pudo identificar a los jóvenes porque, tras el susto, huyó rápidamente del lugar. Además, aseguró que el episodio no fue reciente y que la menor decidió contarlo recién ahora, luego de asociar lo ocurrido con noticias que vio en las últimas semanas.

“No pudo verlos porque ella se asustó después en un momento. La mordieron y ella no me contó nunca. Me dijo hace poco, porque empezaron a aparecer noticias de los therian”, contó.

La madre también reveló que, tras el episodio, la adolescente comenzó a mostrar miedo al momento de ir al colegio, aunque en ese momento no entendía el motivo. “Ella andaba asustada, después me decía: ‘Mamá, ¿me podés llevar al colegio?’ Y yo no sabía por qué. Y ahora caigo, ¿por qué no me lo dijo antes?”, expresó.

Según su relato, la menor pensó en un primer momento que se trataba de una broma de otros chicos disfrazados, hasta que la situación se volvió agresiva. “Ella me dijo que hacían como que se hacían pasar como perros o lobos. Se hacían como que la olían, que la perseguían hasta que llegó la mordida. Pensaba que eran chicos que estaban disfrazados y estaban bromeando. En ningún momento se imaginó esta nueva moda de los therians”, concluyó.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales y generó repercusiones en la comunidad, aunque desde la Policía de Córdoba confirmaron que no hay denuncia formal radicada hasta el momento.

Qué es un therian

Los therians (abreviatura de therianthrope) son personas que aseguran identificarse interna e integralmente un “animal no humano”. Quienes forman parte de esta comunidad aseveran que esta conexión no es un juego ni una elección voluntaria y que la perciben en un plano espiritual, psicológico o neurológico.