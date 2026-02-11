En vivo Radio La Red
Actualidad
Buenos Aires
Ciudad
Agenda cultural

Buenos Aires Extremo presenta Summer Jam: el festival que no se mira, se vive

El Parque Deportivo Costanera recibirá una versión renovada del evento pensado para celebrar el feriado de carnaval con una propuesta nocturna y 100% urbana.

El Summer Jam contará con formatos más dinámicos

El Summer Jam contará con formatos más dinámicos, lúdicos y espontáneos (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El lunes 16 de febrero, el Parque Deportivo Costanera será el escenario de una versión totalmente renovada del Buenos Aires Extremo.

Bax_Summer_uno

Summer Jam es un festival pensado para celebrar el feriado de carnaval con una propuesta nocturna y 100% urbana. Esta nueva edición del Buenos Aires Extremo deja atrás la lógica tradicional de competencia para dar paso a formatos más dinámicos, lúdicos y espontáneos, creados especialmente para vivir su primera jam de verano y nocturna.

Bax_Summer_dos

Sin lugar a dudas, las skates races, el BMX Freestyle, el Basket 3x3 y el taller de rap serán una cita obligada, mientras que el Rolling Stone Stage será el punto de encuentro con la música. El escenario contará con los shows de Mir Nicolas, Malandro de América, Obie Wanshot y el cierre estará a cargo de Acru. Además, los clásicos food trucks con una oferta variada de comidas y bebidas para todo el público.

Embed

Para más información sobre las Buenos Aires Extremo Summer Jam

  • Lunes 16 de febrero de 18 a 00 hs.
  • Parque Deportivo Costanera: Av. Costanera Rafael Obligado 76.
  • En caso de lluvia se pasa al día de siguiente
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
