Buenos Aires Extremo presenta Summer Jam: el festival que no se mira, se vive

El Parque Deportivo Costanera recibirá una versión renovada del evento pensado para celebrar el feriado de carnaval con una propuesta nocturna y 100% urbana.
Summer Jam es un festival pensado para celebrar el feriado de carnaval con una propuesta nocturna y 100% urbana. Esta nueva edición del Buenos Aires Extremo deja atrás la lógica tradicional de competencia para dar paso a formatos más dinámicos, lúdicos y espontáneos, creados especialmente para vivir su primera jam de verano y nocturna.
Sin lugar a dudas, las skates races, el BMX Freestyle, el Basket 3x3 y el taller de rap serán una cita obligada, mientras que el Rolling Stone Stage será el punto de encuentro con la música. El escenario contará con los shows de Mir Nicolas, Malandro de América, Obie Wanshot y el cierre estará a cargo de Acru. Además, los clásicos food trucks con una oferta variada de comidas y bebidas para todo el público.