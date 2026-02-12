Pettovello y Milei concretaron el cambio que da alivio a jubilados

Cómo funciona el descuento y cuándo se acredita

El mecanismo es sencillo: el jubilado o pensionado realiza la compra con la tarjeta de débito asociada al cobro de su haber. Según el comercio y el acuerdo vigente, el descuento puede aplicarse en el momento de pagar o bien acreditarse como reintegro en la cuenta bancaria días después.

Además del esquema general impulsado por ANSES y Capital Humano, distintas entidades bancarias sumaron promociones específicas que amplían los porcentajes de ahorro y los topes mensuales.

Beneficios banco por banco: qué ofrece cada entidad

Banco Nación: reintegro adicional y tope mensual

El Banco Nación otorga un reintegro adicional del 5% a quienes cobran su jubilación o pensión en la entidad. Este beneficio se aplica en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO en supermercados como:

Carrefour

Coto

Josimar

Chango Más

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

Día

El esquema contempla un tope de $5.000 semanal y $20.000 mensual, lo que permite planificar compras grandes sin perder el beneficio.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés

Por su parte, Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas para quienes cobran sus haberes en la entidad.

Los topes establecidos son:

$20.000 mensuales en supermercados

$12.000 en farmacias y ópticas

Esta combinación de descuento directo y financiación puede resultar especialmente atractiva para gastos de medicamentos o lentes, rubros con alta incidencia en el presupuesto de los adultos mayores.

Banco Supervielle: descuentos fuertes los martes y beneficios en farmacias

Banco Supervielle propone un 20% de descuento los días martes en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Los límites del beneficio son:

Tope de $25.000 en compras con tarjeta de débito

Tope de $15.000 en pagos con QR

Además, la entidad suma un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en combustibles, ampliando el espectro de ahorro más allá de los alimentos.

Banco Provincia (BAPRO): Cuenta DNI y ahorro semanal

El Banco Provincia de Buenos Aires aplica un 5% de descuento en compras realizadas con Cuenta DNI, ya sea mediante QR o Clave DNI, en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.

El beneficio tiene un tope de $5.000 por semana y por persona, y puede acumularse con otras promociones vigentes, lo que permite potenciar el ahorro si se combinan campañas especiales.

Sin embargo, se aclara que quedan excluidos productos como carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas, y que en algunos casos no es acumulable con otras promociones.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó el alcance de la iniciativa y el trabajo conjunto con el sector privado.

“Nosotros desde ANSES estamos trabajando con un plan de beneficios para jubilados y pensionados. Hicimos acuerdos con cámaras y asociaciones de comercio y promociones con las principales cadenas de supermercados que cada vez se van sumando más”, sostuvo.

Además, remarcó la predisposición de las empresas a participar del esquema:

“Hemos establecido contactos en todo el país y la verdad que generosamente todas las cadenas han contribuido porque la situación de los jubilados nos preocupa a todos”, señaló en declaraciones radiales.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero

En paralelo a los descuentos comerciales, los haberes también registraron actualizaciones. Los jubilados que perciben la mínima cobran en febrero $359.254,35, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000.

De esta manera, el ingreso total asciende a:

$429.254,35

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto pasó a ser de $287.403,48. Mientras tanto, quienes cobran pensiones no contributivas por invalidez o vejez perciben aproximadamente $251.478,05.

Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, los montos finales quedan establecidos de la siguiente manera:

PUAM: $357.403,48

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $321.478,05

El bono se acredita de manera automática junto con el haber mensual para quienes perciben la jubilación mínima y para los beneficiarios de pensiones no contributivas.

En el caso de quienes cobran más que la mínima, el bono se otorga de forma proporcional, de modo que la suma entre haber y refuerzo no supere los $429.254,34.

Un alivio parcial frente al aumento del costo de vida

Aunque los descuentos y reintegros no reemplazan una mejora estructural de los ingresos, en la práctica pueden representar miles de pesos de ahorro mensual, especialmente si se planifican las compras en función de los días de promoción y los topes establecidos por cada banco.

Por ejemplo, un jubilado que aproveche:

El reintegro mensual máximo del Banco Nación,

El descuento semanal de Cuenta DNI,

Y promociones puntuales en farmacias,

podría alcanzar un ahorro significativo que ayude a cubrir servicios, medicamentos o alimentos.

En un escenario donde los gastos fijos —luz, gas, alquiler, medicamentos— absorben buena parte del haber, cada punto porcentual de descuento adquiere relevancia.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Para no perder el beneficio, es clave considerar:

Pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber.

Revisar los topes semanales o mensuales.

Verificar si el descuento es inmediato o por reintegro.

Confirmar productos excluidos.

Además, muchos bancos publican calendarios específicos de promociones, por lo que consultar la app oficial o la web de la entidad puede maximizar el ahorro.

Un esquema en expansión

Desde ANSES aseguran que el programa continúa ampliándose y que cada vez más comercios se suman a la red de beneficios. La estrategia apunta a consolidar una política de descuentos permanentes que funcione como complemento del haber previsional.

Mientras tanto, millones de jubilados y pensionados analizan cada mes cómo administrar ingresos que siguen condicionados por la evolución de los precios. En ese marco, la posibilidad de obtener hasta un 20% —o incluso 25% en algunos bancos— en productos esenciales se convierte en una herramienta concreta para estirar el presupuesto.

El desafío de fondo sigue siendo recomponer el poder adquisitivo en términos reales. Pero en el día a día, estos programas pueden marcar una diferencia tangible en la economía doméstica de quienes ya cumplieron su etapa laboral y dependen de un ingreso fijo.